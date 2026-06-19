La candidata presidencial Keiko Fujimori se pronunció sobre la posibilidad de otorgar indultos a los expresidentes Pedro Castillo y Alejandro Toledo en caso llegue al Gobierno, y aseguró que cualquier solicitud será evaluada conforme al marco legal y sin privilegios.

“Toda solicitud de indulto tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios, que quede claro. Pero también es importante señalar que cualquier indulto humanitario tiene que evaluarse respetando la dignidad de la persona, y evaluarse caso a caso la situación médica en la que se encuentre esta persona”, manifestó.

Fujimori explicó que, de llegar a la Presidencia, será la comisión de gracias presidenciales encargada de analizar los casos, grupo de trabajo que deberá actuar con independencia de criterios políticos.

#EnVivo



Keiko Fujimori: "Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Pero también es importante señalar que cualquier pedido tiene que evaluarse respetando la dignidad de la… pic.twitter.com/ZhTkXiJJQE — Canal N (@canalN_) June 19, 2026

“Se tendrá eventualmente la comisión que analizará indultos y gracias presidenciales y nosotros aspiramos a que esta comisión esté conformada por personas que estén lejos de tintes políticos, que puedan analizar caso a caso, de acuerdo a lo que están necesitando”, indicó.

Betssy Chávez

En otro momento, Fujimori fue consultada sobre la situación de la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y si considera que estaría utilizando la figura del asilo para evitar responder ante la justicia. Al respecto, sostuvo que los políticos deben afrontar sus procesos judiciales como corresponde.

“Siempre he sido crítica de las personas que no afrontan la justicia. Ustedes saben que en mi caso siempre he dado la cara y mi recomendación primero como persona es que los políticos afronten la justicia y den la cara”, afirmó.

No obstante, señaló que una eventual decisión sobre un caso de asilo también deberá considerar la opinión de la Cancillería y las normas de derecho internacional.

“También se tomará en cuenta las opiniones de quien asumiría la Cancillería y tendremos que tomar en cuenta lo que significa el derecho internacional”, agregó.