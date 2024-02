Tras las revelaciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, ante el Ministerio Público, Giulliana Loza, defensa legal de Keiko Fujimori, anunció a El Comercio que pedirán formalmente la exclusión de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela -ahora suspendido- de todo proceso e investigación a Fuerza Popular y a la lideresa de dicha agrupación.

Además adelantó que Fuerza Popular denunciará penalmente a ambos fiscales, así como al periodista Gustavo Gorriti.

En su declaración del 24 de enero ante la fiscalía, Villanueva afirmó que en el 2021, el fiscal Rafael Vela lo mantenía informado sobre lo que sucedía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque “era muy allegado” a Janet Talavera, asesora del titular de la referida entidad, Jorge Salas Arenas.

“Rafael Vela me daba las noticias y también me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora [Keiko] Fujimori”, manifestó Villanueva.

Loza señaló que luego que el Ministerio Público anunciara que pedirá las declaraciones de Villanueva, espera que se inicie inmediatamente las investigaciones contra los fiscales Pérez y Vela, así como contra los demás involucrados.

“Un fiscal sobre el que recae la sospecha de un interés político ajeno a toda cuestión jurídica debe ser apartado inmediatamente”, insistió.

Incluso, consideró que “lo correcto sería que los mismos fiscales, por decoro, decidan apartarse de los procesos”.

En su declaración del 30 de enero, Villanueva afirmó que José Domingo Pérez mantenía una relación cercana con el periodista Gustavo Gorriti, y que éste último dirigió la investigación del Caso Cocteles. En este caso, Fujimori es investigada por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo, falsedad genérica y obstrucción a la justicia.

" [...] le pagaban su bono y él se hizo cargo del Caso Cocteles. Ya expliqué la relación con Gustavo, que era un poco el que dirigía la investigación. Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal [Stefan] Lenz”, señaló Villanueva.

Loza precisó que según el artículo 61.4 del Código Procesal Penal, el fiscal está obligado a apartarse del conocimiento de una investigación o proceso cuando directa o indirectamente tuviesen interés en el proceso o enemistad manifiesta con el imputado.

“En este caso la injerencia del fiscal Vela en el proceso electoral del 2021 así lo evidenciaría, además de las declaraciones de Villanueva respecto a que Gorriti habría estado dirigiendo la investigación en la que el titular debía ser José Domingo Pérez”, señaló.