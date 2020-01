El juez Víctor Zúñiga Urday tiene en sus manos resolver si la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori continuará su proceso en libertad o regresará transitoriamente a un penal. El titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios evaluó el pedido fiscal de prisión preventiva por 18 meses desde el 28 de diciembre y durante once audiencias.

¿Quién es Víctor Zúñiga Urday?. Este magistrado fue designado el 14 de marzo del 2019 por la citada corte judicial, a través de un sorteo, para hacerse cargo de la investigación preparatoria del caso por lavado de activos que involucra a la mayor de los hermanos Fujimori Higuchi.

Se le dio este encargo luego de que la magistrada Elizabeth Arias, a quien se le había asignado el expediente, se inhibió tras conocerse que fue defendida en una causa judicial por Allem Rodas Tenorio, abogado de Jorge Yoshiyama, uno de los investigados en el caso de los presuntos aportes irregulares de la empresa Odebrecht a Fuerza Popular.

La jueza Arias, a su vez había reemplazado al magistrado Richard Concepción Carhuancho, quien se vio obligado a apartarse del caso, luego de que la Segunda Sala Penal admitió la recusación presentada en su contra. Este juez fue el que dictó en octubre del 2018 la medida de prisión preventiva por 36 meses contra la excongresista.

Víctor Zúñiga hizo gran parte de su labor jurisdiccional en el distrito judicial de Arequipa. Allí trabajó desde 1988 y se ha desempeñado en diversas funciones, desde auxiliar, secretario y juez. En el 2004 fue nombrado juez especializado en materia penal. Luego fue designado juez superior provisional.

Hasta enero de este año estuvo ejerciendo como juez especializado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Magistrado Víctor Zúñiga Urday se desempeñaba en el Poder Judicial de Arequipa

El 1 de febrero del 2018, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial designó a Zúñiga Urday como reemplazante del magistrado Ángel Mendívil Mamani en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción. Cabe anotar que Mendívil fue suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tras emitir una cuestionada decisión respecto a un caso de drogas.

Al conocer esa designación, Zúñiga declaró: “Me consultaron y acepté. Lo asumo así, demostrar que en provincias también hay buenos jueces. Es todo un reto asumir esta responsabilidad. Me siento preparado para desempeñar el cargo de juez. Asumo todos los cargos que me han designado con la mayor responsabilidad, objetividad y seriedad”.

-Hábeas corpus de Humala y Heredia-

Víctor Zúñiga ha manifestado que siempre ha resuelto sus casos con celeridad, independencia y objetividad. Es recordado porque en agosto del 2017, en su despacho de Arequipa, declaró inadmisible el hábeas corpus que se presentó a favor de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Este recurso buscaba que al expareja presidencial afronte la investigación por lavado de activos en libertad. En ese momento ambos cumplían prisión preventiva.

-Más de una recusación en su contra-

Pese al poco tiempo que lleva al frente del caso de aportes a las campañas electorales de Keiko Fujimori, Víctor Zúñiga ha sido objeto de varias recusaciones por parte de los investigados.

Pier Figari, exasesor de Keiko Fujimori, interpuso una recusación en su contra el 31 de mayo del 2019. Sin embargo el 11 de julio la Sala de César Sahuanay desestimó tal pedido.

En julio del año pasado, la defensa de Jaime Yoshiyama también presentó una recusación contra el juez Zúñiga. Le atribuyó falta de imparcialidad a raíz de algunas decisiones de su despacho como determinar que el exsecretario de Fuerza Popular fuera trasladado del penal Castro Castro a otro establecimiento penitenciario. La Segunda Sala Nacional de Apelaciones declaró infundado ese pedido.

Más recientemente, Zúñiga fue recusado por la defensa de Keiko Fujimori. La abogada Giuliana Loza sostuvo en audiencia que el magistrado no debió convocar a una diligencia para evaluar la prisión preventiva porque el Tribunal Constitucional se había pronunciado por su libertad. "En el fallo del TC que le devolvió la libertad también se dejó sin efecto las resoluciones que impusieron en su momento la prisión preventiva”, dijo.