Hoy estuve por el Asentamiento Humano Monumental en Ate, no hay muros de contención, no hay escaleras, y lo principal no hay agua 💧. Keiko se ha comprometido en llevar agua potable a más de 3 millones de familias, esa es una acción indispensable e impostergable. pic.twitter.com/PRZM7uXULZ