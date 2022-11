Kenji Fujimori: "No quiero saber nada de política"

Kenji Fujimori ha rechazado una y otra vez los cargos de la fiscalía. A inicios de noviembre, se presentó en la última audiencia de su caso para dar sus alegatos finales.

“Ese Congreso quiso inhabilitarme pero no lo pudo lograr. Hoy la fiscalía retoma el objetivo de querer inhabilitarme y ahora busca privarme ilegalmente de mi libertad planteando una tesis sin fundamento alguno”, señaló.

“Lo digo con el corazón en la mano, desde esa fecha no pertenezco a Fuerza Popular ni voy a regresar a esa agrupación política que con malas artes me ha traído hasta aquí. Es tanto el daño y el dolor que me ha causado el paso por la política que me siento totalmente decepcionado, desilusionado y no quiero saber nada de política”, agregó.