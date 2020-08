El excongresista Kenji Fujimori, solicitó al Poder Judicial (PJ) archivar el proceso que se sigue en su contra por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en 2018.

A través de un recurso de excepción de naturaleza de acción, planteada ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria Hugo Núñez Julca, la defensa legal de Fujimori Higuchi sostuvo que los hechos por los que se le quiere procesar, no se ajustan a la tipificación de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias, por los que fue acusado.

El mismo pedido realizó la defensa del procesado Alexei Toledo, quien a quien se le imputa los mismos delitos.

Como se recuerda, en marzo del 2018 la bancada de Fuerza Popular (FP) difundió diversos videos en los que se mostraba a los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, conversando con el desaparecido parlamentario Moisés Mamani, a quien le ofrecían intervenir por más presupuesto para su región y otros, supuestamente a cambio de votar en contra de la vacancia de PPK, por entonces jefe de Estado.

Por estos hechos, la fiscalía ha solicitado 12 años de cárcel para el excongresista Fujimori y para su exasesor Toledo Vallejos.

-Hechos no se ajustan a delitos-

En audiencia realizada la mañana de este jueves, el abogado Franco García Lazo, defensa del excongresista fujimorista, sostuvo que las conversaciones grabadas por Moisés Mamani fueron descontextualizadas y las declaraciones de los testigos ofrecidos no están relacionados con la fecha en que su patrocinado fue grabado.

“Nosotros hemos indicado que los hechos que están incorporados (en el expediente), que es diferente a lo que dice la fiscalía, no constituyen delito. Y hemos indicado que no hay la modalidad del delito, que no hay medios corruptores, no hay ofrecimiento de interceder (sobre otros funcionarios)”, alegó.

Aseveró que, una cosa son los hechos y otra es la interpretación que le quiera dar la fiscalía. “La conducta de Kenji Fujimori es atípica, respecto a la conversación (del video) del 15 de marzo”, remarcó.

“No es cierto lo que dice la procuraduría, desde la Constitución y el reglamento (…) el señor Kenji Fujimori, no ha vulnerado ningún deber. El reglamento y los boletines permiten interceder sobre obras, para hablar sobre obras y procesos de inversión pública, sí pueden interceder”, anotó.

Lo que rechazó la defensa, es que dichas intervenciones se hayan realizado a cambio de un beneficio.

“Por estas consideraciones señor magistrado, la defensa considera que su despacho debe declarar fundada las excepciones propuestas y por el peso accesorio, según la norma, el sobreseimiento de la causa”, solicitó la defensa de Fujimori Huguchi.

Por parte, la defensa de Toledo Vallejos, Rosmery Portal Palacios, sostuvo que este no tenía contacto directo con las personas con poder de decisión respecto a los proyectos.

“El Ministerio Público (...) no ha señalado por qué mi patrocinado habría prometido ventaja o beneficio, o por qué considera que el voto del señor Mamani se enmarca en una obligación y no constituye una facultad o derecho (...) se trata de argumentos que no han sido absueltos por el Ministerio Público”, indicó la abogada.

-Pide rechazar pedido-

Ante las alegaciones de la defensa de Fujimori y Toledo, el fiscal supremo adjunto de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicas, Alcides Chinchay Castillo, sostuvo que estas deben ser analizadas en el juicio oral, por lo que solicitó rechazar el pedido de archivo.

Puntualizó que la defensa realiza una interpretación de los hechos y que alegar actos por la gobernabilidad, no exime que se haya producido un ofrecimiento por parte de Kenji Fujimori a cambio de que Mamani pueda cambiar su voto contra la vacancia de PPK.

En esa línea, remarcó que el tráfico de influencias agravado, se tipifica porque no solo se ofrecieron ventajas y beneficios a Mamani; sino que hubo ofrecimiento ante funcionarios que iban a conocer los presupuestos y proyectos.

Por tanto, argumentó que será en el debate cuando se analizará si el postulado del Ministerio Público cumple o no con el material probatorio.

Respecto a Toledo, el fiscal sostuvo que también se habría demostrado su participación en los hechos.

Remarcó que para ser responsable de un delito, no es necesario cometerlo con sus propias manos. Si fuese eso así, mencionó, no se hubiera llevado a cabo la condena del cabecilla terrorista Abimaél Guzmán.

“Él nunca disparó un arma de fuego, él nunca encendió un cartucho de dinamita, él nunca puso anfo dentro de un cochebomba; y sin embargo él está condenado por todas estas cosas. Con el razonamiento que nos trae la defensa, Abimaél Guzmán podría decir lo mismo (…) a pesar de eso, él es responsable”, sostuvo.

En este caso, agregó, la Fiscalía sostiene que todos los implicados fueron parte de un mismo plan criminal y que “algunas de las frases (en los videos) hayan sido dichas por uno y luego complementadas por el otro, eso constituye responsabilidad de todos”.

Por ello, solicitó que se rechace el pedido de excepción de Fujimori Higuchi y Toledo.

Por su parte, el procurador adjunto anticorrupción Milton Vilchez Grández, también solicitó que se desestime el recurso de los procesados. Señaló que existe el dolo y los hechos configuran delitos, puesto que la intención de los acusados era comprar el voto de Mamani.

El pedido quedó al voto y el juez supremo Hugo Núñez Julca, informó que resolverá en la audiencia del próximo 25 de agosto.