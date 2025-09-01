El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional autorizó el viaje del excongresista Kenji Fujimori, sentenciado por corrupción, a la localidad de Noord, en la isla caribeña de Aruba, en los Países Bajos, del 2 al 6 de setiembre.

La defensa del exlegislador sustentó su pedido en que el viaje servirá a Fujimori Higuchi para “fortalecer vinculo conyugal” con su esposa, Erika Viviana Muñoz Regis, “dado que las oportunidades para viajar en familia han sido muy son escasas”.

Asimismo, Kenji Fujimori tiene previsto “generar contenido” para el emprendimiento de difusión digital denominado “Tampoco Tampodcast”, que le ha permitido obtener ingresos suficientes para realizar el pago de la reparación civil.

En su resolución el juzgado señaló que lo solicitado por Fujimori Higuchi, resulta “razonable” y que de conformidad con el artículo 288° del Código Procesal Penal, es procedente su solicitud de autorización de viaje.

“No obstante, lo antes mencionado, es pertinente precisar que el permiso u autorización de viaje que se concede al sentenciado Fujimori Higuchi, no constituye una autorización para no cumplir las demás reglas de conducta que se le impusieron en la Sentencia de Apelación del 09 de enero de 2024, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema”, subrayó.

Por ello, se aprobó su viaje, debiendo retornar a la ciudad de Lima al término de la fecha solicitada y dar cuenta al juzgado respecto a su retorno, bajo apercibimiento de informarse al representante del Ministerio Público en caso de incumplimiento.

Como se recuerda, en enero del 2024 la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, ratificó la condena a cuatro años y seis meses de prisión contra el excongresista Kenji Fujimori por el caso de los ‘Mamanivideos’.

No obstante, dispuso que la pena sea suspendida, lo que significa que no será recluido en una cárcel. Junto al hijo del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también fueron condenados Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

De este modo, el tribunal se pronunció sobre las apelaciones de Fujimori y de la fiscalía a la sentencia por la presunta compra de votos a fin de evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de la Presidencia de la República, en marzo de 2018.