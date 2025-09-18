Alexander Villarroel Zurita
La PNP declara secretas las denuncias policiales hasta el 2030: los riesgos de la nueva directiva
A través de una resolución directoral, la Policía Nacional del Perú (PNP) dispuso clasificar como “información reservada” todos los datos contenidos en los sistemas de denuncias hasta el 2030, calificándola como una medida “idónea” y “necesaria”, a fin de “garantizar la eficacia de las investigaciones y la finalidad de la función policial”. Sin embargo, especialistas consultados por este Diario advierten que la disposición sería inconstitucional y que vulneraría el principio de la transparencia; mientras que la institución sigue sin pronunciarse.

