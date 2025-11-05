La reforma de justicia en la mesa del CADE 2025: ¿Cuáles fueron las principales propuestas?

Durante el segundo día de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, que se realiza en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), los abogados constitucionalistas Natale Amprimo y Aníbal Quiroga y el penalista Humberto Abanto reflexionaron sobre la reforma del sistema de administración de justicia.

Por ejemplo, Amprimo afirmó que la crisis de la justicia en el Perú no es un tema nuevo, pero sí “hemos llegado a un nivel límite”. Agregó que se debe apuntar a dar solución a tres males: la falta de autonomía, la ausencia de infraestructura y la provisionalidad de los jueces y fiscales en todos los niveles.

“Estos tres elementos son ciertos, pero, para mí, hay uno que no se menciona y es el factor humano”, manifestó.

El también excongresista remarcó que “no todos los jueces en el Perú son corruptos, malos y faltos de independencia”. “Hay jueces que son magníficos y que están muy bien preparados, pero son una minoría. Lo que sí es cierto es que los mejores alumnos [de Derecho] de las mejores universidades no aspiran a ser fiscales [ni magistrados]”, alertó.

En ese sentido, Amprimo señaló que “poco importa” si se realizan nuevos concursos para incorporar fiscales y jueces, porque “los que postulan no son los mejores”.

El abogado constitucionalista consideró que se debe ejecutar un proyecto a largo plazo “para que la excelencia se fije” en el Poder Judicial y/o en el Ministerio Público, “como sí lo hacen, por ejemplo, [los economistas] respecto al BCR”.

Por último, el exparlamentario criticó que cada siete años se someta a jueces y fiscales a un proceso de ratificación, a la que calificó de “una suerte de callejón oscuro”.

“El ascenso en la carrera judicial tiene que estar llevado solo por la calidad del magistrado, por las sentencias [que ha dado]. No podemos seguir teniendo cuotas que establecen premios a quien tiene una maestría o que presenta un libro cuando sabemos que la mayoría de las maestrías o libros son bamba”, subrayó.

“El sistema judicial está colapsado”

A su turno, el también abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que el problema es que el “sistema judicial está colapsado” en el Perú.

“Si todos hablamos de la reforma es porque el sistema [de administración de justicia] no está bien. Si el sistema estuviera bien, no habría que hablar de una reforma. Pero tengo la impresión de que la inseguridad jurídica, la falta de meritocracia, la provisionalidad y el fracaso en la lucha contra la criminalidad no es un tema que viene de ahora, viene de [tiempo atrás]”, mencionó.

Quiroga remarcó que en la actualidad ya no solo se habla de una crisis del Poder Judicial, sino de todo el sistema de justicia, entre ellos el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia.

“Parecería que solo se salva el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en una trinchera en defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. Por ejemplo, ahí un asesor principal gana S/20.000 y, por lo tanto, atrae a los mejores estudiantes y pueden hacer carrera en la justicia constitucional”, expresó.

El letrado opinó que “el sistema de justicia en el Perú siempre ha estado en crisis” y ha sido “la cenicienta” del Estado de manera permanente.

“Al poder político nunca le ha interesado [tener] una justicia eficiente, entre otros casos porque la justicia eficiente es un control para el poder”, complementó.

Quiroga advirtió que en el Perú se ha convertido la provisionalidad de jueces y fiscales “en permanencia”.

Cambios a las leyes orgánicas

Por su parte, el abogado penalista Humberto Abanto planteó que la reforma del sistema de justicia debe comenzar con objetivos “menos ambiciosos” y “más alcanzables”, como cambios en las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

“Por ejemplo, la Corte Suprema trabaja con 47 jueces supernumerarios, que deben estar viendo con el presidente de la Corte Suprema su salario. ¿Ustedes creen que esa persona es absolutamente libre de decidir?”, manifestó.

Abanto propuso que se incorporen 25 nuevos jueces supremos y nuevo nuevos fiscales supremos.

También opinó que se debe fortalecer la jurisprudencia y el precedente en el país, porque “acá un juez o fiscal decide no obedecer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema” y no pasa nada.

“Un fiscal o un juez viola los derechos de una persona, la encarcela arbitrariamente, ¿y qué le sucede? Nada. Le revocan 16 resoluciones de prisiones seguidas, ¿y qué le sucede? Nada”, cuestionó.

En ese contexto, Abanto sostuvo que ha llegado “el momento de jugársela” y que esto involucra a los empresarios.

“El problema de la justicia no es un problema de abogados […] Hoy no es anormal que un empresario se vea involucrado en un caso de lavado de activos, porque a alguien se le ocurrió poner una denuncia absurda y que termine siendo escrutado como si fuera un hampón. Y esto tiene que ver con el sistema judicial. ¿Reforma? Sí. ¿Cómo, cuándo y dónde? Es lo que tenemos que preguntarnos”, argumentó.

“Queremos una reforma, comencemos por la cabeza, comencemos por la Corte Suprema, por la Junta de Fiscales Supremos. Hagamos que la Junta Nacional de Justicia cumpla su tarea, pero eso no va a ocurrir si todos no nos levantamos”, concluyó.