La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, estimó que en aproximadamente dos meses se tendría la sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1373 de extinción de dominio.

En declaraciones a los periodistas desde el Congreso, señaló que la demanda tiene “muchos temas complejos” que deberán analizarse en detalle, a fin de no perjudicar al Estado y a los ciudadanos respecto a estos actos ilícitos.

“Más importante es el tema de la extinción de dominio. Tiene muchos temas complejos que es necesario analizar con detalle. Hay que tener en cuenta tanto el derecho del Estado y los ciudadanos, que no estén dentro del comercio bienes ilícitos, como también del propietario para que si es inocente y no es responsable del acto ilícito, no se vea perjudicado”, expresó.

“Sería engañar y decir: ‘va a estar la próxima semana’. Estamos ya debatiendo, creo que en los dos próximos meses ojalá llegue a buen puerto”, añadió Pacheco Zerga.

Consultada sobre la posibilidad de que el Congreso modifique la ley de extinción de dominio, la titular del TC enfatizó que la norma establece que el tribunal se pronunciará sobre ambas leyes por conexidad.

“A veces ocurre esto y en esos casos está previsto que por conexidad, si el tema es similar, se pronuncia el tribunal sobre ambas leyes. Nosotros vamos trabajando y en todo caso, lo que salga primero va a tener que ajustarse a lo otro, pienso yo”, acotó.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda ante el TC señalando que la ley de extinción de dominio atenta contra el derecho a la presunción de la inocencia, el derecho de protección de la buena fe, el derecho a la propiedad y la vulneración al principio de retroactividad de su aplicación sobre los bienes afectados.

En su recurso, dicha entidad solicitó la “expulsión” de la norma sobre extinción de dominio del ordenamiento constitucional, es decir, su desaparición.