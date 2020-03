De las promesas de campaña a la declaración de inocencia parece haber solo un destape de distancia. O al menos eso es lo que han hecho creer las revelaciones propias del Caso Lava Jato, conocido en diciembre del 2016.

El viro desde los mítines hacia los tribunales no ha sido ajeno a exautoridades, líderes de agrupaciones y eternos aspirantes, constituyendo así un terreno hasta hace unos años insospechado: hoy los políticos investigados ocupan más tiempo en diligencias que en actividades partidarias.

No obstante, la gravedad de los actos sindicados ha conllevado a drásticas solicitudes fiscales, las mismas que, a su vez, han evocado un amplio repertorio de críticas por parte de los políticos hacia los procesos que se les siguen o hacia el Ministerio Público. Este es un breve recuento del paso del slogan al alegato.

“Cómo y cuándo”

La cuenta oficial de Facebook de Alejandro Toledo publica con una irregular frecuencia videos y notas periodísticas que cuestionan el trabajo del equipo especial Lava Jato, grupo que lo investiga por presuntamente haber recibido dinero (US$31 millones) de la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla con la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Toledo, otrora líder del desaparecido partido Perú Posible, se encuentra recluido en la correccional de Maguire (California) mientras espera la resolución del pedido de extradición por dicho caso. Adicionalmente, enfrenta un segundo proceso de extradición por el Caso Ecoteva.

Sin embargo, en mayo del 2017, con dos pedidos de prisión preventiva a cuestas, Toledo, aún libre, señaló a CNN en Español que "nunca en mi vida he recibido 10 soles, un millón, ni mucho menos 20 millones en sobornos".

Entre las frases más recordadas de dicha entrevista figuran las referidas a Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, de quien el expresidente dijo que “se ha acogido a una colaboración eficaz para disminuir sus años de prisión”. A su vez, Toledo anunció que lo demandaría por US$200 millones.

“Yo le puedo decir, por el nombre de la persona que más amo, que está arriba en el cielo y es mi madre: ¡Nunca! ¡Que el señor Jorge Barata venga a Lima o a EE.UU. y diga cómo, cuándo, en qué cuenta [hizo los depósitos]!”, emplazó el ex jefe del Estado.

“‘Pedro Pablo, tú has actuado bien’”

"No renunciaré, no renunciaré porque no he hecho nada. Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá ‘Pedro Pablo, tú has actuado bien’”. El 9 de marzo del 2018, en una actividad oficial en Puno, el entonces jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se defendió así de quienes lo vinculaban con presuntos aportes de Odebrecht.

Poco más de una semana después, Kuczynski encabezó un mensaje a la Nación en el que anunció su dimisión a la Presidencia de la República, breves minutos que también aprovechó para aseverar que las imputaciones que se le efectuaban tenían un trasfondo político.

Mi conciencia está limpia, yo no he hecho nada malo, ¡Nada! Si me muero hoy, San Pedro me recibirá allá arriba y me dirá: Pedro Pablo, tú has actuado bien. Yo lo sé. No dejaré que se traigan abajo a este Gobierno que el pueblo eligió. ¡Déjenme trabajar! Es lo único que pido. — PedroPablo Kuczynski (@ppkamigo) March 9, 2018

En la actualidad, el economista de 81 años cumple arresto domiciliario en su domicilio en San Isidro mientras transcurren diversas pesquisas en su contra, una de ellas por la recepción de dinero de Odebrecht para su campaña electoral (US$300 mil), presuntamente a través de la exembajadora Susana de la Puente, y otra por las asesorías que brindó su empresa Westfield Capital a la constructora brasileña cuando era ministro de Alejandro Toledo.

“Fría y distante”

Keiko Fujimori cumple 15 meses de prisión preventiva en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos por la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos a raíz de los aportes que habría efectuado Odebrecht a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Según la fiscalía, existe la sospecha de que en Fuerza Popular hubo una organización paralela que se habría dedicado a ocultar entregas de campaña entregados por la empresa brasileña.

Para Keiko Fujimori, sin embargo, no hay lazos que la asocien a dichos aportes. Como prueba de ello, en octubre de 2018, la lideresa del partido naranja retrucó lo dicho por Jorge Barata respecto a que la percibía como una persona "fría y distante" con la que era difícil interactuar.

"[Jorge Barata dijo] que jamás he solicitado dinero, que jamás me ha entregado, que jamás ha conversado conmigo acerca de dinero o de aportes y, es más, él ha señalado en algún momento que la vez que me vio en una conferencia le parecí una persona fría y distante y es una muestra más de que no me conoce”, exclamó.

Las medidas restrictivas contra la lideresa de Fuerza Popular han motivado dos acciones que no han sido vistas como parte de la defensa de otro líder político investigado. Durante su primera prisión preventiva, el esposo de Fujimori Higuchi, Mark Vito Villanella, protagonizó una huelga de hambre en los exteriores del penal anexo de Mujeres de Chorrillos; mientras que, frente a la actual reclusión, su abogada Giulliana Loza y sus correligionarios anunciaron que acudirán a instancias internacionales.

“Otros se vendieron, yo no”

Tras sindicarse que Odebrecht habría efectuado pagos por la adjudicación de diversas obras durante su segundo gobierno, el expresidente Alan García empleó la siguiente frase, primero en Twitter y luego sostenidamente en entrevistas, como defensa frente a sus detractores: “Otros se vendieron, yo no”.

"Otros se venden, yo no", nota para mis amigos y compañeros con la respuesta precisa a cada tema. https://t.co/Yo9udeTR1K — Alan García (@AlanGarciaPeru) July 27, 2017

Cuando las investigaciones fiscales por los supuestos aportes brasileños a su campaña del 2006 y la entrega del Metro de Lima a Odebrecht arreciaron, el discurso varió radicalmente.

“Demuéstrenlo pues, imbéciles, encuentren algo los malvados que se pasan la vida diciendo que cualquier cosa que pudiera haber tiene que ser de Alan García”, dijo el líder aprista el 15 de noviembre del 2018, a solo pocos días de presentarse en la embajada de Uruguay para solicitar asilo diplomático.

El 17 de abril del 2019 Alan García se suicidó en su domicilio durante una diligencia fiscal que buscaba su detención preliminar como parte de Caso Odebrecht. En setiembre de ese mismo año, Luis Nava, exsecretario de la Presidencia durante el segundo gobierno aprista, señaló ante el equipo especial Lava Jato que Jorge Barata le hizo varias entregas de dinero a Alan García en el marco de la campaña del 2006.

“¿El aporte de campaña es delito o no?”

Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han indicado que la empresa brasileña entregó US$3 millones para la campaña de Ollanta Humala en el 2011. Aunque no han admitido la recepción de aportes, la expareja presidencial ha centrado su defensa en aseverar que los aportes de campaña no constituyen un delito.

“¿El aporte de campaña es delito o no? Si no es delito en realidad no hay nada que hacer", mencionó el expresidente en una entrevista al programa "Cuarto Poder". "Lo que están haciendo es criminalizar el aporte de campaña y ojalá que esto no sea para tapar todos los actos de corrupción que están en la fiscalía anticorrupción”, agregó aquella vez.

Humala y Heredia permanecieron en prisión preventiva desde julio del 2017 hasta abril del 2018. El Tribunal Constitucional ordenó su liberación tras aceptar un hábeas corpus a su favor. No obstante, el 11 de marzo último la fiscal Geovana Mori solicitó un nuevo pedido de prisión preventiva contra la ex primera dama y dos ex ministros de Ollanta Humala, esta vez por la irregular adjudicación a Odebrecht del Caso Gasoducto del Sur.

Respecto a las investigaciones que se le siguen a su esposa, Humala ha repetido que existe una campaña, desde hace muchos años atrás, para destruir su imagen a causa de que podría convertirse en candidata a la Presidencia de la República.

"Lo que estoy viendo acá es que todo esto es una conspiración para tratar de llevar a mi esposa, a mí, a mi familia a un proceso para que recién en el último momento la Corte Suprema diga que un aporte de campaña no puede ser lavado de activos", ha dicho el exmandatario sobre los presuntos aportes de campaña. Sobre el Caso Gasoducto, Humala ha rechazado que la fiscalía refiera que su esposa fungió, durante su gobierno, como una ‘funcionaria de facto’.

Los que no lo niegan

Los exalcaldes de Lima Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio, intensos rivales políticos, han admitido saber de los aportes ofrecidos a sus campañas de parte de empresas brasileñas, aunque en diferente medida.

En el caso la ex lideresa de Fuerza Social, quien actualmente cumple prisión preventiva, ha reconocido haber estado enterada de que Odebrecht y OAS aportaron dinero a las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó reelegirse en el cargo (2014). Según ella, las contribuciones se dieron para garantizar la gobernabilidad de la ciudad y seguir adelante con las reformas que estaba encabezando.

“Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la revocatoria. Tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar los fondos de campaña”, afirmó en una entrevista en mayo del 2019 pocos días antes de que el Poder Judicial dictara su reclusión.

A su vez, Luis Castañeda Lossio ha dicho ante el equipo especial Lava Jato que la constructora brasileña OAS le ofreció aportes para su campaña municipal del 2014.

“Sí, hubo el ofrecimiento, pero no puedo dar más detalles, ya que no me meto mucho en tema de aportes, para no crear una relación”, sostuvo el líder de Solidaridad Nacional en agosto del 2019. Castañeda cumple actualmente arresto domiciliario en su inmueble ubicado en Santiago de Surco.

