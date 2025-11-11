El Poder Judicial condenó a un exjuez a nueve años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo específico, en la que se convirtió en la primera sentencia tras un juicio oral del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El Ministerio Público detalló que la sentencia fue lograda tras la labor del Equipo Especial conformado para trabajar exclusivamente en este caso y contra el exjuez titular Hugo Velásquez, quien ocupó el Quinto Juzgado Constitucional de Lima.

Según la acusación, Velásquez pidió a Walter Ríos, sindicado como cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto y entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao la contratación de su hermano, Percy Velásquez.

Las gestiones se realizaron a través del abogado Jorge Chombo, sindicado como cómplice primario, para que finalmente el familiar contratado apoyara con la rápida tramitación sobre la homologación de remuneraciones a favor de trece jueces supremos por un valor de S/ 1′961.004, entre los que estaba incluido Walter Ríos.

Jorge Chombo fue condenado a ocho años de cárcel efectiva y cinco de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Velásquez recibió nueve años y dos dos meses de cárcel efectiva y siete años y medio de inhabilitación.

La fiscalía detalló que esta es la primera sentencia obtenida por el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto en juicio oral, y a través de la cual se logra también una reparación civil de S/ 80 mil a favor del estado.

Las penas de prisión se ejecutarán una vez que sean ratificadas en segunda instancia.