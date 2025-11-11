Hugo Velásquez fue magistrado del Quinto Juzgado Constitucional de Lima. (Foto: El Peruano)
Hugo Velásquez fue magistrado del Quinto Juzgado Constitucional de Lima. (Foto: El Peruano)
El condenó a un exjuez a nueve años de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo específico, en la que se convirtió en la primera sentencia tras un juicio oral del caso .

El Ministerio Público detalló que la sentencia fue lograda tras la labor del Equipo Especial conformado para trabajar exclusivamente en este caso y contra el exjuez titular Hugo Velásquez, quien ocupó el Quinto Juzgado Constitucional de Lima.

Según la acusación, Velásquez pidió a Walter Ríos, sindicado como cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto y entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao la contratación de su hermano, Percy Velásquez.

Las gestiones se realizaron a través del abogado Jorge Chombo, sindicado como cómplice primario, para que finalmente el familiar contratado apoyara con la rápida tramitación sobre la homologación de remuneraciones a favor de trece jueces supremos por un valor de S/ 1′961.004, entre los que estaba incluido Walter Ríos.

Jorge Chombo fue condenado a ocho años de cárcel efectiva y cinco de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que Velásquez recibió nueve años y dos dos meses de cárcel efectiva y siete años y medio de inhabilitación.

La fiscalía detalló que esta es la primera sentencia obtenida por el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto en juicio oral, y a través de la cual se logra también una reparación civil de S/ 80 mil a favor del estado.

Las penas de prisión se ejecutarán una vez que sean ratificadas en segunda instancia.

