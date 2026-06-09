El Tribunal Constitucional (TC) anuló la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Víctor Rodríguez Monteza y ordenó su reincorporación como fiscal supremo en el Ministerio Público.

Como se recuerda, Rodríguez Monteza había sido destituido de su cargo en noviembre del 2021 por su presunto vínculo en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La sanción había sido aprobada por unanimidad.

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En aquella ocasión el pleno del JNJ concluyó que cometió faltas disciplinarias “muy graves” al “alertar” a integrantes de la presunta organización criminal sobre las interceptaciones telefónicas en su contra en 2018.

En su resolución, el TC estimó que se ha vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas, al no haberse ofrecido razones que justifiquen el rechazo de la notificación del 23 de noviembre de 2020, realizada a Rodríguez de manera personal.

“Dicha notificación resulta plenamente válida según las normas y principios desarrollados supra, i es esta la que dio inicio al cómputo del plazo para la caducidad del procedimiento administrativo disciplinario”, acotó.

Refirió que para el 5 de agosto de 2021, la JNJ tenía conocimiento de que el cumplimiento del plazo legal para pronunciarse sobre el procedimiento disciplinario se encontraba próximo a vencer; sin embargo, dicho pronunciamiento se dio casi cuatro meses después.

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“Teniendo aquello en cuenta, la ampliación dispuesta, lejos de evidenciar una actuación preventiva, revela la falta de organización y control oportuno del procedimiento. El vencimiento del plazo establecido por ley no constituye una irregularidad menor, sino la superación de un límite esencial que garantiza -como lo hemos fundamentado- el derecho al debido procedimiento administrativo para todo ciudadano”, manifestó.

En ese sentido, el TC concluyó que tanto la emisión de la resolución de destitución (24 de noviembre de 2021), como su notificación a Rodríguez Monteza (25 de noviembre de 2021), fueron realizadas después del vencimiento del plazo de caducidad (23 de noviembre de 2021).

Por ello, declaró nulas las Resoluciones 108-2021-PLENO-JNJ y 089-2022-PLENO-JNJ, debiendo reincorporarse a Víctor Rodríguez Monteza en el cargo de fiscal supremo titular.

Finalmente, exhortó a la Junta Nacional de Justicia a observar los plazos previstos para los procedimientos administrativos disciplinarios, en estricto cumplimiento del debido procedimiento administrativo.