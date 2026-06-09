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Víctor Rodríguez Monteza había sido destituido como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en noviembre del 2021. (Foto: GEC)
Víctor Rodríguez Monteza había sido destituido como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en noviembre del 2021. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional (TC) anuló la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra Víctor Rodríguez Monteza y ordenó su reincorporación como fiscal supremo en el Ministerio Público.

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