Luego de que se conociera sobre la reunión que Samir Abudayeh Giha tuvo con el presidente Pedro Castillo días antes de que su compañía Heaven Petroleum Operators ganara una licitación para venderle US$74 millones en biodiesel B100 a Petro-Perú –caso por el que la fiscalía lo investiga–, El Comercio dio a conocer que el empresario también estaba relacionado al Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En diciembre del 2021, la Unidad de Investigación de este Diario reveló que a Abudayeh lo mencionan en la declaración que el colaborador 018-2018 hizo en el 2019 por la investigación fiscal de Los Cuellos Blancos. Esta menciona una “reunión para apoyo en temas judiciales en el stud de propiedad del empresario del sector biocombustible Samir Abudayeh Giha” con el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, actualmente encarcelado por el caso. El encuentro, según la misma declaración, se realizó el 10 de agosto del 2017 en el hipódromo de Monterrico.

Si bien se menciona un “apoyo en temas judiciales”, hasta ahora no quedaba claro qué tipo de ayuda Abudayeh buscaba a través de Ríos. En declaraciones a El Comercio, Gianfranco Paredes, asesor de Ríos cuando fue titular de la corte del Callao, afirmó que el apoyo era para que un proceso de litigio pasara de El Agustino al Callao para que pueda verlo un juez cercano a Ríos.

“El proceso se llevó a cabo en El Agustino, en un juzgado civil, pero como el terreno que [se] iba a embargar, ejecutar o desalojar vía exhorto se encontraba en el Callao, se tenía que hacer en el Callao”, precisó Paredes, quien está en un proceso de colaboración eficaz. “Pagó para el direccionamiento, que era la primera parte”, agregó el abogado.

Para ese supuesto direccionamiento, Abudayeh operó por medio de su amigo y abogado Sandro Herrera, quien en el 2006 y 2011 fue candidato al Congreso por Alianza por el Futuro y Fuerza 2011, respectivamente. Paredes afirma que se pagaron US$1.500 y “en el restaurante después se pide otro apoyo de US$1.000 para que se haga el direccionamiento”.

El restaurante al que se refieren era La Rosa Náutica, en el cual almorzaron Ríos, Paredes y Herrera el 12 de marzo del 2018.

Paredes señaló a este Diario que cuando acompañó a su entonces jefe Walter Ríos al stud de Abudayeh, este le comentó que el empresario tenía varias empresas grifos a nombre de terceros, testaferros.

Las conversaciones

De acuerdo con el registro de llamadas del celular de Ríos, parte de la investigación del Caso Los Cuellos Blancos, hay dos comunicaciones con Abudayeh. La primera es del 4 de diciembre del 2017 y la segunda del 12 de marzo del 2018.

El Comercio accedió a las llamadas realizadas el 12 de marzo, en las cuales, según Paredes, se gestionó el direccionamiento del proceso. Ese día, Ríos no se reunió con Abudayeh, pero sí con Sandro Herrera.

En una llamada, Ríos le pide a Paredes que coordine un almuerzo con Herrera en La Rosa Náutica. Después de conversar con el entonces presidente de la corte del Callao, Paredes llama a Herrera para establecer la cita. “[Ríos] me dice a las 2 de la tarde [...] en la Rosa Náutica”, le comenta Paredes a Herrera. “Yo voy a hacer la reserva a mi nombre. Solamente va a ir usted, el uno [Ríos] y el que le habla”, agrega en otro momento.

En marzo del 2018, el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, le pide a su entonces asesor Gianfranco Paredes concertar una cita con Sandro Herrera, abogado del empresario Samir Abudayeh.

AUDIO 1: WALTER RÍOS Y GIANFRANCO PAREDES

WR: ¿Te acuerdas de Sandro? el amigo, el abogado de Samir

GP: No, no me acuerdo, pero de él sí me acuerdo. De Samir, sí

WR: Ya, Samir tiene un amigo abogado [ininteligible] Sandro se llama. Te he mandado a tu whatsapp su número.

GP: Sí, lo tengo.

WR: Así es. Te acabo de mandar a tu whatsapp. Quiere hablar conmigo para un tema.

GP: Ya.

WR: Entonces, yo le he dicho que lo vas a llamar. Entonces, me dice cómo está tu tarde hoy día. Concerta una cita para almorzar tú, él y yo en la Rosa Náutica hoy día, 2 de la tarde.

GP: Ya

WR: Ya. Si te confirma ahorita haces la reserva

GP: Ya

WR: 2 de la tarde en la rosa náutica. Los tres nada más. De ahí nos venimos para mi casa

GP: Ya.

WR: Listo

El 12 de marzo del 2018, Gianfranco Paredes, entonces asesor de Walter Ríos, se comunica con el abogado de Samir Abudayeh, Sandro Herrera, para coordinar una reunión en la que también participaría el expresidente de la Corte Superior del Callao.

AUDIO 2: GIANFRANCO PAREDES Y SANDRO HERRERA

GP: Doctor Sandro. Sandro Herrera

SH: Sí

GP: Cómo está doctor le saluda Gianfranco Paredes

SH: Gianfranco, cómo estás, qué gusto. No sabía tu teléfono

GP: No, no se preocupe. Este es el personal. Cualquier cosa a sus órdenes, don Sandro. Dígame, usted.

SH: Tengo un temita que tengo que ver por allá. No sé cómo podemos hacer para juntarnos.

GP: El doctor me dice. Ahorita él está en el consejo ejecutivo de la suprema por eso no puede contestar y me ha encargado este tema con usted. Me dice a las 2 de la tarde puede ser en el restaurante Rosa Náutica, en la Rosa Náutica porque él baja por Paseo de la República y entra ahí a la playa.

SH: Ya, listo, listo. 2 de la tarde ahí.

GP: Yo voy a hacer la reserva a mi nombre. Solamente va a ir usted, el uno y el que le habla.

SH: Ya perfecto. Ahí nos encontramos

GP: Ok, doctor. Un abrazo.

Ya en el restaurante, Ríos llamó a Abudayeh para contarle que están con Herrera. “Acá estamos almorzando con Sandro, un ratito, en la Rosa [Náutica], hermano”, le cuenta el entonces juez superior al empresario,. Después, Ríos le dice: “Estoy a tu disposición cuando tú digas, hermano, ah. A tus órdenes”.

Luego Ríos comunicó a Abudayeh con Gianfranco Paredes, quien saludó al empresario con un lenguaje muy coloquial– y le pidió el “número de tu caña [al parecer en referencia a la placa de su carro]. Quiero consultarle un casito, de tu caña”. Abudayeh accedió a darle el número por WhatsApp.

El exjuez Walter Ríos se comunica con el empresario Samir Abudayeh para hacerle saber que está a su disposición. Esto, luego de coordinar y reunirse con el abogado Sandro Herrera.

AUDIO 3: WALTER RÍOS, SAMIR ABUDAYEH Y GIANFRANCO PAREDES

SA: El gusto es mío. Cómo está doctor, cómo salió toda la operación

WR: Bien hermano, mejorando ya. Acá estamos almorzando con Sandro, un ratito, en la Rosa, hermano.

SA: Qué bueno. Qué bueno.

WR: Estoy a tu disposición cuando tú digas, hermano, ah. A tus órdenes.

SA: Por favor, igualmente mi doctor. A ver para hacer algo la otra semanita.

WR: Ya, lo que tú me digas, hermano. Encantado

SA: Excelente, mi doctor. Un fuerte abrazo.

WR: Un fuerte abrazo. Acá te quiero pasar con mi asesor. Te acuerdas el gordito, el grandazo. Gianfranco. Acá te paso.

GP: Samir

SA: Gianfranco cómo estás, hermanito

GP: Bien, acá tranquilo. Acá estamos un rato compartiendo con el doc.

SA: Qué bueno, qué bueno. Sandro es mi hermano y el doctor también.

GP: Sí, lo vamos a ayudar. Más bien. Samircito, un favor pues. Tu número de tu caña. Quiero consultarle un casito, de tu caña.

SA: Ya, te lo paso.

GP: Pásamelo al whatsapp

SA: Ya, te lo paso ahorita

El mismo día, Gianfranco Paredes conversa con el abogado Sandro Herrera con quien coordina el “direccionamiento” del caso. Para este fin, Herrera Granda responde: “claro, por mensaje me pones cuánto y yo te envío”.

Gianfranco Paredes, entonces asesor de Walter Ríos, coordina la entrega de documentos con el abogado Sandro Herrera.

AUDIO 4: GIANFRANCO PAREDES Y SANDRO HERRERA

GP: Hermano, ¿esa foto que me mandas la tienes en original o copia?

SH: Claro, la tengo en original

GP: Ya, bacán

SH: Tengo el paquete completo.

GP: Ya, necesito el original de la que me mandas, con esa fecha y yo ya le saco copia. O sea, el paquete original. Y si puedes sácale copia de una vez porque es una original y un cargo.

SH: Tú mañana me dices donde y yo lo envío

GP: No, de una vez, compadre, porque el miércoles acuérdate que yo viajo.

SH: Ya, mañana dime dónde te lo envío.

GP: Mañana tráemelo a la corte en el cuarto piso, con unos sobre cerrados muy disimuladamente.

SH: Ya. ¿Te lo puedo enviar con un tigre?

GP: Claro, no, con un tigre no más. Más bien si me tienes que apoyar para el direccionamiento del pata.

SH: Claro, por mensaje me pones cuanto y yo te envío. No hay problema. en un sobre y el sobre va con todo.

GP: Ya, compadre, listo.

Tras esta comunicación, al día siguiente, el entonces asesor de Walter Ríos conversa con una mujer identificada como Rocío Gamarra, quien señala llamar de parte del abogado Sandro Herrera. Ella se dirigía a la Corte Superior del Callao para entregar el encargo de Herrera Granda.

Rocío Gamarra se presenta por encargo del abogado Sandro Herrera. Coordina con Gianfranco Paredes la entrega de documentos. En la conversación, la mujer indica que está camino a la Corte Superior de Justicia del Callao.

AUDIO 5: ROCÍO GAMARRA Y GIANFRANCO PAREDES

RG: Aló señor Gianfranco qué tal, buenos días. Le saluda Rocío Gamarra de parte de Sandro Herrera

GP: Ah ya, dónde está usted

RG: Ya estoy camino al Callao. Estoy acá por Javier Prado. Voy a cruzar ahorita. De acá me voy, con dirección al Callao. Usted está en la nueva sede de…

GP: En la nueva sede, correcto.

RG: De la Corte Superior de Justicia del Callao. Cómo se llama esa avenida

GP: Esa es Colonial con Santa Rosa en la misma esquina.

RG: Ah correcto. Colonial con Santa Rosa. Cuarto piso, ¿no?

GP: Sí, presidencia.

RG: Cuando esté entrando a la sede, le mando un mensajito por Whatsapp y ya, voy arriba. Estoy llevando el [ininteligible] con una copia

GP: Claro, así es. Así es perfecto

RG: Ya señor Gianfranco. Le escribo entonces.

GP: Gracias.

En diálogo con este Diario, la entonces fiscal encargada de investigar el caso, Rocío Sánchez confirmó que “el favor” se ejecutó.

Exfiscal Rocío Sánchez, quien integró equipo especial del Caso Cuellos Blancos del Puerto. Foto: Alonso Chero / GEC

“El favor se lo pide directamente Samir a Walter Ríos, pero quien vino a hacer el trámite fue el abogado Sandro Herrera, porque es un proceso que lo encarga a su abogado. Al parecer, sí se ejecuta”, apuntó.

Sánchez, además, precisó que la relación entre Sandro Herrera y Samir Abudayeh era estrecha. No solo era su abogado, sino también su amigo. Tenían una “vinculación directa”.

También remarcó que el exmagistrado no ha sido procesado por este caso pese a las evidencias. El empresario Abudayeh Giha tampoco ha sido llamado para declarar al respecto. “Han cerrado el proceso de colaboración eficaz de Walter Ríos sin citar a los empresarios comprendidos y favorecidos en su caso, como es el señor Abudayeh”.

DESCARGOS

A través de un comunicado, Samir Abudayeh descartó tener algún tipo de relación con el exjuez Walter Ríos.

“No he mantenido ningún tipo de relación amical, social o empresarial con el señor Walter Ríos. Por tanto, no recuerdo haberme reunido o hablado telefónicamente con él”, se lee en el documento.

En otro punto, señala que, en su condición de dirigente hípico, se reunió con diversas personalidades sin que eso signifique sostener “algún tipo de vinculación”. Además, cuestiona el testimonio de Gianfranco Paredes Sánchez, exasesor de Ríos Montalvo.

“Está buscado acogerse a la colaboración eficaz tratando de involucrarme a mi y a otros en supuestos actos de corrupción”, indicó

En esa línea, precisó que no tiene procesos judiciales en el Callao: “No estoy imputado en ningún proceso judicial en el Callao y mucho menos en uno vinculado a los Cuellos Blancos”.