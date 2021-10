Conforme a los criterios de Saber más

Hace una semana, el juez Jorge Chávez Tamariz, dictó prisión preventiva por 36 meses contra cinco integrantes de la presunta organización “Los Dinámicos del Centro”, pero de ellos hasta ahora no se sabe nada: Arturo William Cárdenas Tovar -secretario de organización nacional del partido de gobierno Perú Libre y persona de confianza de Vladimir Cerrón-, Eduardo Daniel Reyes Salguerán, Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique, José Eduardo Bendezú Gutarra y Francisco Muedas Santana siguen prófugos de la justicia.

El Comercio filtró los nombres de los cinco procesados en el registro de recompensas de “los más buscados” de la Policía Nacional, pero no dio resultados ya que, hasta el momento, no han sido incluidos en esta lista. No obstante, sí pudimos conocer que se encuentran con orden de requisitoria interna.

El Comercio solicitó desde el último lunes, conocer las acciones que se vienen tomando para ubicar y capturar a los prófugo; sin embargo hasta la fecha no se obtuvo respuesta.





A una semana de haber asumido como ministro del Interior, Luis Barranzuela ha tenido que responder por diferentes cuestionamientos vinculados a su pasado en la policía nacional y como abogado defensor del partido de gobierno y Vladimir Cerrón. En su primera entrevista como Presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez tuvo que responder por los cuestionamientos a Luis Barranzuela, y dijo que evaluará el desempeño de los ministros. Indicó que su compromiso “es hacer el monitoreo correspondiente sobre su desempeño.

Certificados de registro migratorio obtenido por este Diario dan cuenta que Cárdenas Tovar, Reyes Salguerán, Vilcapoma Manrique, Bendezú Gutarra y Muedas Santana no habrían salido del país desde que se ordenó su búsqueda y captura.

“Oficiar a la Policía Nacional del Perú, para la inmediata ubicación y captura de los procesados, a fin de que los pongan a disposición y puedan ser internados en un Establecimiento Penitenciario, por el plazo de 36 meses”, ordenó el magistrado el 6 de Octubre pasado en una audiencia pública.

El último martes, el ministro del Interior, Luis Barranzuela dijo a Exitosa que exigirá a las entidades encargadas hacer cumplir la ley y establecería un memorándum para que cualquier orden de instancias judiciales se ejecutada inmediatamente.

“El ministro del Interior tiene un cargo político y debajo está la Policia Nacional; y la Policía Nacional me va a comunicar la ejecución de una medida ¿El ministro podría cambiar una orden judicial o podría evitar que las agencias de inteligencia no realicen su trabajo? Es inaudito, un despropósito”, se excusó.

Según Barranzuela, “no existe lista blanca o de casos emblemáticos” de personas buscadas. No obstante, sí existe el registro de recompensas para los más buscados sindicados como miembros de organizaciones criminales o requisitoriados que implementó la Policía Nacional.





Desde la clandestinidad

Arturo Cárdenas Tovar, conocido como `Pinturita’ usó sus redes sociales desde la clandestinidad para atacar al magistrado Jorge Chávez Tamaríz, a quien calificó como “juez a la medida” por dictar su prisión preventiva.

“Reitero que tuvieron que buscar a un juez a la medida para consumar la persecución política y se dicte una medida tan gravosa contra mi persona, violando lo estipulado en la propia norma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que todo investigado debe comparecer ante los tribunales en total libertad”, escribió el último sábado.

Por ello, calificó la medida en su contra como “arbitraria” pues aseveró que era una “sentencia caprichosa” que era fruto del “decisionismo del magistrado” y no de la justicia.

“En suma, una resolución arbitraria, injusta y por ende, inconstitucional, que la Sala de Apelaciones tendrá que revocar si realmente vivimos en un Estado de derecho y dejar atrás todo tipo de persecución”, afirmó.

