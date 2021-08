El fiscal Omar Tello, coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, consideró que no conviene traer el caso de Los Dinámicos del Centro, que involucra al exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y a dirigentes de Perú Libre, a Lima cuando falta sustentar un requisito.

En diálogo con Canal N, señaló que se debe cumplir el debido proceso y sustentar la necesidad de llevar el caso a la capital, a fin de evitar que el caso se caiga en los próximos meses por alguna argucia de los abogados de los investigados.

“Uno no puede acelerarse cuando las cosas no están bien hechas. Hay que cumplir el debido proceso, hay que sustentarlo bien. No conviene en estos momentos traer el caso (a Lima) cuando falta sustentar un requisito que mañana o más tarde puede perjudicar la investigación”, expresó.

Indicó que el pedido para llevar el caso a Lima fue rechazado con la salvedad de que se subsanen las observaciones, relacionadas con la corroboración de la información brindada por dos colaboradores eficaces, a fin de ser evaluado posteriormente.

“Como no se habían anexado las corroboraciones, se ha rechazado el pedido con la salvedad de que fuera subsanado, a fin de poder evaluarlo. Si nosotros asumimos y tomamos como dicho lo que dicen los colaboradores sin que se haya corroborado, mañana o más tarde el caso se puede caer, se puede objetar, se va a cuestionar y vamos a estar en una situación peor: vamos a tener que regresar el caso a Junín”, acotó.

En ese sentido, Tello subrayó que las declaraciones de dichos colaboradores “acreditarían meridianamente” que el dinero obtenido, a través del otorgamiento irregular de licencias de conducir en Junín, habría servido para financiar la campaña de Perú Libre en las Elecciones Generales de Perú de 2021.

Cabe indicar que el fiscal superior rechazó el pedido de la fiscal Bonnie Bautista y del procurador anticorrupción Javier Pacheco para que la investigación del caso Los Dinámicos del Centro esté a cargo de una fiscalía supranacional en Lima.

En un oficio detalló que para que un delito tenga un presupuesto de repercusión nacional, este deberá “trascender la generalidad perturbándose la actividad estatal y por ende la Nación”.

El pasado 30 de julio, la fiscal Bautista aceptó el pedido de la procuradora anticorrupción de Junín Nora Flores Peñaloza de incluir en la investigación a Vladimir Cerrón como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública y tráfico de influencias.

