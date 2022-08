Unidad de Investigación

La orden judicial que aprobó la detención preliminar por 10 días de Yenifer Paredes Navarro, que comenzó a ejecutarse el 9 de agosto pasado, incluyó la autorización para allanar y registrar la casa de Anguía (Chota, Cajamarca) del presidente Pedro Castillo, donde vive su cuñada Yenifer, a quien considera su hija.

En la mañana del 10 de agosto, mientras Paredes estaba prófuga (recién se entregó a la fiscalía por la tarde de ese día), integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción y del grupo policial que lo apoya realizaron el allanamiento e incautación de documentos en la vivienda de Anguía.

Parte de lo encontrado en esa diligencia se detalla en el pedido de 36 meses de prisión preventiva para la cuñada del presidente y el alcalde distrital de Anguía, José Nenil Medina. La fiscalía ha usado la documentación para sustentar su requerimiento, como los sellos de presidentes de rondas campesinas y de jueces de paz de Anguía y Chadín que Paredes tenía en su poder.

Pero en la incautación también se descubrió que Paredes poseía otros documentos, que para el equipo de fiscales refuerzan su hipótesis sobre su papel en la presunta red criminal que integraría junto con sus hermanos Lilia, Walter y David, el alcalde Medina, el ministro Geiner Alvarado y el presidente Castillo. Pese a que no es funcionaria, ella tenía información sobre el Ministerio de Educación y declaraciones juradas firmadas por Medina que están relacionadas con el Ministerio de Vivienda. Tiempo después, la cartera le dio presupuesto al municipio para obras que ahora son cuestionadas.

En Anguía y en la casa de sus parientes en Chorrillos (Lima) también se confiscaron cuadernos de Paredes con anotaciones que están conectadas o hacen referencia a montos, nombres y hechos por los que ella es investigada o en los que está implicada, como el Caso Chadín, o a situaciones como su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Para analizar esa información, este Diario revisó los documentos y apuntes de los cuadernos que son parte de los más de 4.000 folios del pedido de prisión preventiva.

Sobre los elementos incautados en el allanamiento a la casa de Anguía, José Dionisio Quesnay, abogado de Yenifer Paredes, evitó pronunciarse. Sin embargo, consideró que el desarrollo de la diligencia podría calificar de ilegal. “Al momento de solicitar permiso al juez para allanar e incautar no han precisado la dirección exacta. Esto va a llegar a un presunto acto de ilegalidad”, dijo a El Comercio.

Respecto a los argumentos de la fiscalía, indicó que han presentado “más de 184 elementos de convicción, pero que no tienen nada que ver con el verbo rector de organización criminal”.

Este Diario buscó comunicarse con la defensa legal del alcalde Medina, pero no obtuvo respuesta.

Las cartas del alcalde Medina para Vivienda

Entre la documentación que fiscales y policías incautaron a Yenifer Paredes en la casa del caserío de Chugur (distrito de Anguía, Chota, Cajamarca) había declaraciones juradas firmadas por José Medina como alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía. Algunos documentos –dirigidos al Programa Nacional de Saneamiento Rural, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento– informaban que la municipalidad “no presenta incumplimiento con obligaciones en convenios de transferencias de recursos suscritos” con Vivienda. Una declaración señala que el municipio de Anguía “no tiene a su cargo proyectos financiados” por el ministerio que estén “paralizadas”, “convocadas fuera de los programas previstos” o “se encuentren concluidas y no han sido liquidadas sin causal válida a la fecha”.

Todos los oficios tienen la misma fecha: 31 de agosto del 2021; es decir, después de que Medina participara en la reunión del 20 del mismo mes en el departamento de la calle Pablo Blanco 296 (Surquillo). En este encuentro, denunciado por la exviceministra Elizabeth Añaños, ‘Los Chiclayanos’ –como se conoce al ‘buró político’ o grupo de amigos del presidente Pedro Castillo integrado por Medina y los empresarios Alejandro Sánchez y Abel Cabrera– recibieron información sobre el financiamiento de obras públicas del sector Vivienda. Meses después, el ministerio también le dio presupuesto para ejecutar proyectos.

Sobre las declaraciones juradas, el equipo especial de fiscales señaló en el requerimiento de prisión preventiva para Paredes que “son requisitos que establece la Resolución Ministerial 155-2017-Vivienda […] para la admisibilidad y evaluación a fin de priorizar la asignación de recursos a las inversiones en el sector de saneamiento. […] Es decir, son requisitos que establece la ley para que un gobierno distrital o regional presente ante la MVCS a fin [de] que sean considerados en la asignación de recursos para la viabilidad de proyectos de obra de su distrito o región”.

Lo particular es que Yenifer Paredes poseía estos documentos pese a que ya no trabajaba en la municipalidad de Anguía. Si bien ella fue funcionaria de esa comuna, su contrato laboral culminó en julio del 2021 (con un salario de S/1.740), como también indica documentación encontrada en la vivienda de Anguía.

Al respecto, la fiscalía sostiene que “no habría razón justificable” para que Paredes “tenga en su poder dichas declaraciones juradas”, ya que no es funcionaria del municipio ni del ministerio, “puesto que son documentos que deberían obrar en los archivos en cualquiera de las dos entidades antes señaladas”.

Para el equipo de fiscales eso evidencia “la acción desplegada” por Paredes con el objetivo de “realizar el seguimiento del trámite documentario del expediente” presentado por Medina ante Vivienda, y “efectuar sus presuntas influencias reales ante los altos funcionarios de dicha entidad”.

Declaración jurada firmada por el alcalde de Anguía, José Medina.

Además, en una agenda de Paredes estaban escritos los datos del DNI y correo del alcalde Medina, y del correo y celular de Hugo Espino, amigo de la cuñada del presidente Castillo que se acogió al proceso de colaboración eficaz. Asimismo, en la misma página está la anotación del usuario y clave de la Municipalidad de Anguía en la mesa de partes virtual del Ministerio de Vivienda. El RUC del municipio es 20227651599.

Si bien las anotaciones en la página no tienen fecha específica (aunque el correo del alcalde usa los números 2021), el equipo especial de fiscales considera que “los tres investigados en la presente investigación mantienen sus vínculos a fin de concertar coordinadamente con la finalidad de la consecución de los objetivos de la organización criminal”.

Datos del alcalde de Anguía, José Medina, en la agenda de Yenifer Paredes.

La estrategia en la Comisión de Fiscalización

El 22 de julio, Yenifer Paredes, cuñada del presidente, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para responder sobre su participación en una obra en Chadín (Chota, Cajamarca). Entre los documentos y apuntes obtenidos durante el allanamiento a la casa de Anguía se encontraron anotaciones sobre, precisamente, la defensa que Paredes expuso ante el grupo parlamentario. “Estoy aquí dando cumplimiento a la citación que se me ha cursado a mi persona. Debo recalcar que la primera vez que me citaron no estuve presente porque no fui debidamente notificada”, dijo en su presentación. Parte de estas afirmaciones fueron consignadas en sus anotaciones.

La referida sesión parlamentaria fue accidentada y tuvo una duración de aproximadamente 2 horas y media. Casi al finalizar la ronda de preguntas, el congresista y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, preguntó: “¿Cuánto le ha afectado en el tema laboral el hecho de que el presidente Castillo se haya vinculado al tema político? ¿Cuánto le ha afectado psicológicamente?”. Esto propició que Paredes desarrollara otra de las aristas plasmadas en sus apuntes: “He estado siempre en el país. Se me han vulnerado mis derechos. He escuchado un audio con el que me he sentido discriminada […] Por ser familia del presidente, estoy desempleada”, expresó ante los legisladores. La estructura de este discurso también había sido apuntada y estudiada por la hermana de la primera dama.

Presentación de Yenifer Paredes ante la comisión de Fiscalización.

“Tengo derecho fundamental al trabajo […] Por qué, me pregunto yo, tanto escándalo por realizar un trabajo”. Este fue otro de los argumentos que Paredes expuso y que está escrito en la agenda. “Yo no tengo derecho al trabajo”, se lee en la anotación acompañada de la palabra “fundamental”. A lo largo de su presentación también evitó hablar de contratos y obras. Dijo desconocer si la empresa de Hugo Espino, para la cual trabajaba, había concretado proyectos. En los apuntes se revela que Paredes había decidido no abordar el tema: “Obras públicas: estoy limitada, guardar reserva. Me debo a la constitución”, anotó.

Defensa expuesta por Yenifer Paredes ante la comisión de Fiscalización del Congreso

“Yenifer”, “Lilia”, montos y sumas

En el material incautado en la casa de Anguía se hallaron apuntes de Yenifer Paredes en un cuaderno espiralado con el nombre “Lilia”, como se llama su hermana, la primera dama. “Lilia” aparece dos veces junto a la cifra “10.000″. Los montos consignados en esta agenda superan el sueldo declarado por Paredes. También aparecen otros nombres y palabras: “Yenifer: 20.000″; “hipoteca: 15.000″; y “Cop: 45.000″. Incluye la suma “90.000″. En una anotación de otra página vuelve a poner “Lilia=10.000″ junto a otras cifras. En otra hoja del mismo cuaderno hay varios montos que sumados llegan a “90.500″. No hay una referencia temporal en los apuntes de estas cifras.

Según la tesis de la fiscalía, Paredes cumplía el rol de lobbista en la presunta red criminal de las “licitaciones públicas fraudulentas”, y operaba bajo la coordinación de su hermana, Lilia Paredes. Entre los elementos que sustentan la hipótesis fiscal está un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, de agosto de este año, que revela que, entre octubre del 2021 y junio del 2022, Paredes realizó 28 depósitos por más de S/91 mil, suma que no se condice con el sueldo de S/1.500 que ella, según su declaración ante la fiscalía, percibía. En la lista de personas que recibieron las transacciones está Lilia Paredes, a quien transfirió S/1.600 en junio.

Informe de la UIF que revela transacciones realizadas por Yenifer Paredes.

De acuerdo con la tesis fiscal, la primera dama cumplía el rol de coordinadora de la presunta organización criminal. Su función era “viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobernadores subnacionales”, según consta en documentación fiscal.

"Lilia" aparece dos veces acompañada de la cifra "10 000".

Además, en octubre del 2021 David Paredes Navarro, sin trabajo ni ingresos conocidos, le depositó S/70.000 a Hugo Espino en su cuenta bancaria. Según la fiscalía, el dinero habría sido entregado por la primera dama. Además, Walter Paredes Navarro depositó S/20.000 a Angie Espino, dinero que sería de Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del presidente. Los montos suman S/90.000.

"Lilia" aparece dos veces acompañada de la cifra "10 000".

Oficios del Minedu y los sellos de autoridades

En la casa de Anguía también se hallaron varios documentos sobre el Ministerio de Educación, en particular relacionados a la práctica del deporte y la educación física. Uno es el Oficio 1767-2022-Minedu/SG, del 26 de junio del 2022, que Rosario Tapia Flores, secretaria general del Ministerio de Educación, le envió a Rodolfo Ramírez Apolinaro, entonces secretario del Consejo de Ministros, para remitirle el proyecto de ley que autorizaba al Minedu la transferencia de presupuesto público del año fiscal 2022 en favor de los gobiernos regionales para la realización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2022.

A fines de julio de este año, mediante la Ley 31529 se autorizó al Minedu la transferencia de S/11 millones en favor de los gobiernos regionales para financiar los juegos escolares, que para la edición 2022 han vuelto a ser presenciales (por dos años fueron virtuales debido a la pandemia).

En el pedido de prisión preventiva, la fiscalía argumenta que, por los documentos encontrados sobre el sector Educación, Paredes “habría pretendido enquistarse de alguna forma” en el Minedu para influir o participar en la transferencia de partidas a los gobiernos regionales para los juegos escolares de este año “al no ser funcionaria pública de dicho Ministerio, no habría razón alguna que los referidos documentos los tenga en su dominio”.

Informe sobre proyecto de ley del sector educación.

En el allanamiento en la casa de Paredes y su familia en Chota también se encontró una bolsa de plástico negra con 14 sellos redondos de autoridades de centros poblados de Cajamarca, entre los que estaban los de presidentes de rondas campesinas. Las localidades son San Juan, Quillumito (distrito de Chadín), Sombrororco y Lanchepampa (distrito de Tacabamba).

Además, había dos sellos de los jueces de paz de Chadín, donde Paredes estuvo en setiembre del 2021 para ofrecer una obra, y de Anguía, donde trabajó hasta julio del 2021. En su domicilio también se encontraron los sellos del alcalde Medina y de ella como secretaria general de la municipalidad del distrito.

En la audiencia de prisión preventiva, el fiscal Jorge García Juárez consideró que los sellos eran una de las pruebas más relevantes para su requerimiento porque evidenciaba que Paredes “tendría acceso y/o vínculo ante dichas autoridades”.

Los sellos encontrados en la casa de Yenifer Paredes.

Las anotaciones sobre "proyecto Chadín"

Otro de los hallazgos es la anotación de datos respecto al proyecto de saneamiento de Chadín (Chota, Cajamarca). Se trata del resultado del censo en los caseríos de La Palma y Succha. Además, se agrega: “a buscar su expediente, como se está dando el trámite correspondiente”.

Precisamente, uno de los hechos que da origen a la investigación fiscal es la elaboración del expediente técnico de una obra de saneamiento en los caseríos Succha, Chontas y La Palma, en Chadín. Para este proyecto, según el Ministerio Público, el empresario Hugo Espino se reunió con Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno, donde se habría coordinado el viaje a este distrito “porque [Yenifer] conocía al alcalde César Castillo Cabrera y podía concertar con él para que direccione un servicio de consultoría”. La hipótesis apunta a que esta coordinación se dio con el objetivo de que, una vez aprobado el expediente técnico, la obra sea ejecutada por el hermano de la primera dama, David Paredes, utilizando la empresa de Espino.

El 14 de setiembre pasado, Hugo Espino, Yenifer Paredes y su amiga Susy Díaz se reunieron con el alcalde de Chadín, César Castillo, en una pollería del centro de la provincia de Chota para coordinar y definir que la empresa de Espino elaboraría el informe técnico del proyecto de saneamiento. En este encuentro, Yenifer garantizó el desarrollo de la obra. “Ella se encargaría [de], a través de su hermana Lilia Paredes y el presidente Pedro Castillo, la viabilidad y celeridad con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado para el financiamiento de la ejecución”, se lee en el documento fiscal al que tuvo acceso este Diario. Al día siguiente, se inició el empadronamiento en el centro poblado La Palma.

Apuntes sobre "Proyecto Chadín"

La fiscalía encontró anotaciones similares sobre trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras tanto en la casa de Anguía, como en la casa de Chorrillos, donde vivían los parientes de Paredes.

Apunte sobre proceso de licitación incluido entre los elementos de convicción que la fiscalía expuso para solicitar prisión preventiva para Yenifer Paredes.

Saneamiento, “Susy” y la tesis de estudios

Uno de los cuadernos de Yenifer Paredes, de páginas cuadriculadas y que se incautó en la casa de Chorrillos, tiene anotaciones sobre proyectos de saneamiento. Actualmente, ella es investigada por el caso de la obra en Chadín, que buscaba la ampliación del servicio de agua potable y saneamiento en los caseríos de La Succha Chontas y La Palma.

En los folios que la fiscalía adjuntó para la solicitud de prisión preventiva para la cuñada del mandatario se incluye una página que refiere a obras de saneamiento rural y de alcantarillado. Esa página tiene referencias de fechas: enero del 2019 y julio del 2021. La primera fecha coincide con el inicio de la gestión de Medina como alcalde de Anguía. La segunda con el último mes que Paredes trabajó en la municipalidad.

Debajo de las anotaciones sobre las fechas están escritos los nombres “Susy” y “Yeni”, y en la página siguiente del cuaderno, también incluida por la fiscalía en sus folios, dice “Tesis administración”. Susy es como se llama su amiga Susy Díaz Huamán, quien la acompañó al viaje del 9 de agosto a Chachapoyas (Amazonas), donde se reunieron con el alcalde Víctor Culqui, y a Chadín, donde se hizo el ofrecimiento de la obra de saneamiento.

Como El Comercio reveló, Susy Díaz Huamán trabajó en Palacio (hasta julio del 2022) y compartió una habitación con Paredes en la residencia presidencial. Ella estuvo en la casa de gobierno para ayudar a la cuñada del presidente a terminar la redacción de su tesis. Y como estuvo varios meses, Paredes pidió que la contrataran en el despacho presidencial haciendo labores administrativas.

En esta agenda, aparece el nombre "Susy" y una estructura sobre proyectos de saneamiento.

—Lectura de resolución—

El juez Johnny Gómez programó para hoy (6 p.m.) la lectura de su resolución sobre el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Paredes y Medina. La decisión debía conocerse el viernes pasado, pero el magistrado decidió postergarla hasta hoy bajo el argumento de que tenía sobrecarga laboral. Las audiencias comenzaron el domingo 21. Paredes es investigada por organización criminal, colusión y lavado de activos.