Los visitantes de Pedro Castillo: Congresistas y candidatos asisten al penal de Barbadillo como “fiscalizadores” o “abogados”

Pedro Castillo, por ejemplo, viene recibiendo visitas de congresistas y candidatos de Juntos por el Perú, el partido izquierdista que lo ha cobijado en estas elecciones 2026 y que, además, postula a algunos de sus familiares en sus listas al Congreso.

En los registros de visitas, escritos a mano, se revela que, el pasado martes 3 de febrero, Castillo recibió a los legisladores izquierdistas Roberto Sánchez, Víctor Cutipa y Margot Palacios. Los tres participan de la actual campaña electoral con JP. Sánchez es el candidato presidencial, mientras que Cutipa y Palacios van al Senado.

El congresista y candidato presidencial, Roberto Sánchez, es registrado como visita de "fiscalización" a Pedro Castillo.

—“Fiscalización”—

En los cuadernos de control, los tres congresistas son registrados como si fueran a realizar “fiscalización al (i) Pedro Castillo Terrones”. Consultado al respecto, el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez ratificó que realiza labores de “fiscalización”.

“Verifico las condiciones que regulan la vigía de su salud y condiciones físicas de su libertad secuestrada. Y que son derechos que le asiste a cualquier ciudadano que ha ejercido la más alta representación del pueblo, ser presidente constitucional de la República”, refirió.

Vale anotar que, según las propias fotografías de la requisa del último fin de semana, Castillo luce en buen estado de salud e incluso cuenta con máquinas para realizar ejercicios.

Según las propias fotografías de la requisa del último fin de semana, Pedro Castillo luce en buen estado de salud (Foto: El Comercio)

En los registros también aparecen los nombres de otros congresistas como Elías Varas y Silvana Robles, quienes también postulan al Senado con JP. Ambos también fueron anotados como visita de “fiscalización”.

Estos congresistas coincidieron en horario de visita con otras ocho personas, todos ellos candidatos de Juntos por el Perú. Por un lado, están los que van como diputados, Catherin Palomino, Hilso Ramos, Zoila Yauri, Mario Guzmán; por otro lado, los que van como senadores, Janet Marín y los exministros castillistas Walter Ayala e Iber Maraví. El octavo de este grupo es Dermalí Cubas, quien no es candidato pero ha sido personero legal de Todos con el Pueblo, el partido que logró inscribir Castillo.

Todos los antes mencionados fueron registrados en los cuadernos de visitas como “abogados” de Pedro Castillo. Del grupo, solo Ayala se ha presentado en diversas ocasiones ante los medios como defensor legal de Castillo.

Los candidatos de Juntos por el Perú visitan en bloque a Pedro Castillo y son registrados como "abogados".

Cabe señalar que, en lo que va del año, hay 72 ingresos registrados para Castillo (Toledo, por su parte, solo tiene 36). En este 2026, los congresistas registran al menos 1 visita; salvo Cutipa, que tiene 2. Entre los candidatos, Maraví registra 7 ingresos y Palomino unos 10.

Consultado sobre si tocaban temas de campaña electoral con Castillo, Sánchez se limitó a decir que conversan sobre “economía, política, filosofía y temas de opinión en general”. Bajo la misma pregunta, Cutipa dijo que realizaba “función de fiscalización”. “Me circunscribo al ejercicio de mis funciones de fiscalización, a través del cual pretendemos verificar las condiciones de salud del presidente Castillo”, aseguró. Este Diario buscó comentarios de Ayala y Varas, pero no tuvo éxito.

Congresista Roberto Sánchez, actual candidato presidencial por Juntos por el Perú, fue ministro de Pedro Castillo. (Foto: Archivo Agencia Andina)

Otros días se registran visitas “extraordinarias” de los hermanos de Castillo, Irma y José, quienes también postulan con JP al Congreso bicameral.

Además… El caso Fujimori La flexibilidad en las visitas de exmandatarios no es algo nuevo. El expresidente Alberto Fujimori también fue criticado por recibir visitas nocturnas de congresistas en el 2012 y a candidatos al Congreso en el 2016.

