El allanamiento de la vivienda del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio vino acompañado de una revelación: habría recibido US$980 mil de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht para su campaña electoral del 2014. Estos montos contradicen los informes de ingresos y gastos campaña que Solidaridad Nacional presentó ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En el 2015, los informes de verificación de este organismo electoral advirtieron un dato crucial: los gastos de Solidaridad Nacional superaron a los ingresos en S/1’076.179. El partido no respondió esa observación. Las cifras de la campaña no cuadraban.

Las entregas del dinero de Odebrecht y OAS fueron documentadas en la resolución que autorizó la intervención al domicilio de Castañeda y de otros siete implicados en esta investigación. De acuerdo a un colaborador eficaz, Martín Bustamante le habría entregado a José Luna Gálvez, exfinancista de Solidaridad Nacional, los US$480 mil que recibió de OAS y US$200 mil de Odebrecht. Adicionalmente, Odebrecht le habría entregado US$300 mil directamente a Panamericana Televisión para el pago de publicidad y neutralizar la campaña contra Castañeda.

Estos aportes no fueron declarados los informes que José Luna Galvez, quien fuera secretario general de esa agrupación, presentó a fines del 2014 ante ONPE.

Este partido presentó dos informes de gastos e ingresos. En el primero, señalaron que, entre mayo y junio del 2014, recaudaron S/197.600 de los aportes de los 52 candidatos a alcaldías. Además, señalaron que en ese periodo tuvieron egresos por S/109.529, de los cuales S/77 mil se usaron en medios.

El 3 de noviembre de ese año, Luna Gálvez envió la última comunicación a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de ONPE sobre los fondos del tramo final de la campaña. Allí señalaron que en recibieron S/1’852.000 y que gastaron S/3’016.750 en la lista al Consejo Provincial de Lima.

Solo el aporte de las dos constructoras supera largamente la cifra declarada en ingresos, pues representa, al cambio de la época, aproximadamente S/2,8 millones. La agrupación de Castañeda no declaró ningún aporte de estas empresas.

La compañía que figura como su principal aportante fue Pixel Media, quien dio S/200.200 en especias en publicidad televisiva. Según estos reportes, Luna Gálvez no hizo depósitos.

En mayo de 2019, este Diario reveló que gran parte de los ingresos, S/1’521.975, fue entregado entre el 9 y el 18 de setiembre –a menos de un mes de la votación– por 68 personas y 10 empresas. El ex presidente de OAS Léo Pinheiro señaló a los fiscales peruanos que la reunión con Castañeda en la que se acordó realizar un aporte de US$100 mil fue entre setiembre y octubre del 2014.

En cuanto a los egresos, no declararon ningún contrato directo con Panamericana Televisión. Sus principales contratos con medios de comunicación fueron con: América Televisión (S/1,3 millones), Frecuencia Latina (S/944 mil) y Andina de Radiodifusión (S/306 mil). El depósito que Odebrecht habría hecho a Panamericana, en favor de Castañeda, representa aproximadamente S/877 mil, al cambio de la época.

Además, los informes de verificación de ONPE arrojaron que no se declaró gastos por S/618 mil con los canales 2 y 4; que no presentaron documentos que sustenten la recaudación de S/95 mil en dos parrilladas en Pachacamac; y que no se declararon los gastos de 233 listas a nivel nacional. El partido no dio respuesta a estas observaciones.