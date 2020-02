La jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho indicó este martes que el viernes 14 de febrero a las 10 a.m. dará a conocer su resolución respecto al requerimiento fiscal de prisión preventiva por 36 meses en contra del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, el fundador de Podemos Perú y excongresista José Luna Gálvez, y la exgerente de Promoción de la Inversión Privada, Giselle Zegarra.

Cabe indicar que Castañeda, Luna Gálvez y Zegarra son investigados el Ministerio Público por presuntamente integrar una organización criminal y de haber recibido dinero ilícito de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS como aportes de campaña para el partido Solidaridad Nacional en marco de las elecciones municipales del 2014.

Durante la audiencia, Castañeda indicó que la hipótesis de la fiscalía de que presuntamente dirigió una organización criminal “está bastante jalada de los pelos”. El exburgomaestre destacó, asimismo, que su gestión a cargo de la Municipalidad de Lima es la que “más ha hecho obras” y pidió disculpas si ha lastimado a alguien con estas investigaciones en su contra.

"Voy a comenzar pidiendo disculpas si he lastimado a alguien, no ha sido a propósito. Me acabo de enterar de que integraba una organización criminal, creo que eso está bastante jalado de los pelos", sostuvo en su intervención.

En esa línea, pidió que se le pregunte a los ejecutivos de las constructoras a cargo de las obras realizadas durante su gestión si él “les ha pedido algo alguna vez” y precisó que no se excusará en su estado de salud ante el requerimiento del Ministerio Público.

“Si tengo que soportar el dolor por hacer obra, pues que así sea”, remarcó.

Por su parte, José Luna Gálvez aseguró que “la historia” sacará la verdad a la luz en este caso y cuestionó que la fiscalía tome como ciertos los testimonios de un colaborador eficaz que indica que integró una organización criminal con Martín Bustamante cuando estaba “en una guerra con él” por la secretaría general de Solidaridad Nacional.

“Francamente me encuentro sorprendido y creo que la historia se encargará de sacar la verdad. [...] No conozco a esta presunta organización criminal, ¿cómo puedo pertenecer a alguna organización, asociación o lo que sea si yo estaba en una guerra con Martín Bustamante por la secretaría general?”, sostuvo en su intervención.