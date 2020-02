El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio podría obstruir la investigación que se le sigue por los presuntos aportes que recibió de OAS y Odebrecht (Caso Lava Jato) a cambio de beneficiar a estas constructoras brasileñas en proyectos públicos municipales. Ese fue uno de los argumentos por los que la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho ordenó ayer 24 meses de prisión preventiva para el también líder de Solidaridad Nacional mientras se realice la indagación.

En cambio, para los otros investigados, José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú y dueño de la Universidad Telesup, y Giselle Zegarra, exfuncionaria de la Municipalidad de Lima, la jueza dictó comparecencia restringida y el pago de una caución de S/500.000 y S/50.000, respectivamente.

Para los tres investigados, la fiscal Milagros Salazar, del equipo especial Lava Jato, había pedido 36 meses de prisión preventiva.

Luis Castañeda Lossio, quien fue tres veces alcalde de Lima, estaba en la sala de audiencias cuando se ordenó la cárcel preventiva. Con gestos de sorpresa y muy desencajado, solo atinó a tomarse el rostro con una mano, mientras la magistrada enumeraba los argumentos por los cuales decidió la medida restrictiva en su contra.

Castañeda había acudido a las dos audiencias previas en las que la fiscal sustentó su pedido de prisión. En ambas había salido por la puerta principal de la sede judicial, ubicada en el Centro de Lima. Esta vez, dejó el juzgado en una camioneta de lunas polarizadas y custodiado por agentes de la policía, que lo llevaron a la carceleta judicial ubicada en el sótano del Ministerio Público, a la espera de que fuera trasladado al penal Castro Castro (lo hicieron anoche).

—Argumentos—

Álvarez fue contundente al sostener que existían elementos “graves y fundados” para presumir con alto grado de certeza que Luis Castañeda Lossio había cometido los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Según la fiscalía, Castañeda recibió US$480.000 de OAS y entre US$100.000 y US$120.000 de Odebrecht para su campaña electoral del 2014. A cambio, el exalcalde habría usado a una organización criminal para favorecer a las empresas con proyectos como el de la Línea Amarilla y la adenda 2 de la concesión de esa obra.

A diferencia de lo que la fiscal había proyectado (35 años de cárcel), Álvarez calculó una pena probable de 25 años y 4 meses para el exalcalde, por lo que superaba los cuatro años, como exige la ley.

La jueza manifestó que existía peligro de obstaculización a la investigación fiscal. En este punto se apoyó en la declaración del aspirante a colaborador eficaz Martín Bustamante, quien fue mano derecha del exalcalde. Este narró que Castañeda le pidió no delatar a Luna y Zegarra. Álvarez dijo que sus dichos se dan por ciertos por dos factores: el nivel de afinidad entre colaborador e investigado, y el uso que Castañeda hizo de una camioneta a nombre de Bustamante.

En segundo lugar, eso se corrobora con las declaraciones de Luna, a quien el exalcalde le pidió documentos para sustentar pagos a través de la Universidad Telesup. Incluso Castañeda le habría pedido a Luna, exdirigente de SN, admitir que recibió aportes de OAS y Odebrecht para cubrir a Bustamante. Por esas razones, la jueza rechazó un pedido de arresto domiciliario para el exalcalde, al sostener que la prisión preventiva era “idónea” y “necesaria”.

—Apelación de la defensa—

Bryan Kabsther, abogado de Luis Castañeda Lossio, adelantó que apelará la medida. “Estaremos presentando la apelación a más tardar el miércoles [19], que es el plazo que establece la ley. Nuestro argumento principal va a ser la obstaculización porque nos parece que no ha tenido corroboración en absolutamente nada”, refirió.

Eh opinión de Kabsther, correspondía una medida menos gravosa para el exalcalde, ya que presenta deterioro en su salud y tiene más de 65 años.

Luna no apeló la caución ni la medida. Al salida de la sede judicial, declaró: “Estaré presente en todo momento. No me corro, seguiré atendiendo a todos los requerimientos que la justicia me haga, mi comportamiento es así y seguirá así”.

La defensa de Zegarra apeló el monto impuesto.

En tanto, la fiscalía apeló el tiempo de prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio y la comparecencia contra Luna y Zegarra.

—Exautoridades con prisión por el Caso Lava Jato—

►Susana Villarán

Fue alcaldesa de Lima en el período 2011-2014. Es investigada por la presunta recepción de dinero de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para las campañas contra la revocación (2013) y en la que buscó la reelección (2014). Cumple 24 meses de prisión preventiva en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

►Alejandro Toledo

Fue presidente del Perú entre el 2001 y el 2006. Es investigado por las presuntas coimas que recibió de las empresas Odebrecht y Camargo Correa (Caso Interoceánica). Se encuentra detenido en Estados Unidos por el proceso de extradición al Perú que se le sigue. En los próximos días, un juez federal iniciará el proceso judicial para su extradición.

►César Villanueva

Fue primer ministro entre abril del 2018 y marzo del 2019. Desde diciembre cumple 18 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht por el proyecto de la carretera San José de Sisa, en su etapa de gobernador de San Martín. El también excongresista de APP está recluido en el penal de Castro Castro.

►Félix Moreno

Fue gobernador del Callao entre el 2011 y el 2017. Es investigado por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht a cambio de beneficiarlos en el proyecto Costa Verde, caso por el que se le dictó 18 meses de cárcel preventiva. Entre enero y noviembre del 2019 estuvo prófugo. Por otros casos ha sido condenado a prisión efectiva.

►Pedro Pablo Kuczynski

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ( 2016-2018 ) cumple 36 meses de arresto domiciliario por el Caso Odebrecht. Su predecesor Ollanta Humala cumplió cárcel preventiva hasta que la medida fue revocada.