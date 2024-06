En adelanto de fallo, el juez Luis Pasquel Paredes, del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco, dictó cuatro años de prisión suspendida contra el congresista Luis Picón (Podemos Perú), por el delito de negociación incompatible, por hechos ocurridos cuando fue presidente regional de Huánuco (2011 - 2014).

La fiscalía anticorrupción acusó a Picón de favorecer al Consorcio San Antonio con la licitación de una obra pública en el distrito de José Crespo y Castillo en el 2014.

Durante el juicio oral, logró acreditar la acusación contra Picón, aunque este defendió su inocencia. “Mi persona, en este procedimiento de licitación, no intervino ni directa ni indirectamente, toda vez que no participé en el expediente técnico, no participé en el otorgamiento de la buena pro y mucho menos suscribí el contrato de obra con la empresa ganadora de la buena pro”, dijo recientemente en audiencia.

Según sustentó el Ministerio Público, el actual congresista de Podemos se interesó en el proceso de licitación y actuó ilícitamente junto con otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Huánuco.

El Poder Judicial programó la lectura íntegra de la sentencia para el viernes 14 de junio a partir de las 6.00 p.m.

En octubre último, el parlamentario fue detenido por no haberse presentado al inicio del juicio oral en su contra.

Picón ingresó al Parlamento como miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), pero este grupo lo expulsó en abril del 2022 argumentando “posiciones políticas diferentes”, por votar en contra de la censura de Hernán Condori, otrora ministro de Salud.

Antecedente

En noviembre pasado, Picón fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por negociación incompatible, por favorecer a una empresa en la compra de 34 ambulancias cuando fue presidente regional de Huánuco.

El Poder Judicial ordenó que Picón y otros cuatro autores y cómplices del delito de negociación incompatible debían pagar, en forma solidaria, una reparación civil de S/ 1 millón 154 mil. Además, se dispuso que cumpla reglas de conducta como comparecer al juzgado cada 30 días para informar y justificar sus actividades y no ausentarse de su lugar de residencia sin permiso del juez.

No obstante, Picón no es el único congresista del periodo 2021-2026 que es sentenciado mientras ejerce funciones.

Darwin Espinoza (Acción Popular) fue encontrado culpable en dos instancias por difamación agravada contra el exlegislador Otto Guibovich. En el 2022, el Poder Judicial determinó reservar el fallo condenatorio por el periodo de prueba de un año, a condición de que cumpla determinadas reglas de conducta.

En tanto, el Cuarto Juzgado Civil de Tacna confirmó en diciembre pasado una sentencia impuesta contra la congresista Nieves Limachi Quispe (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y ordenó que pague más de S/47.000 a favor de la Beneficencia Pública de Tacna, por un contrato de arrendamiento entre el 2013 y el 2019.

Además, en agosto del 2022, el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura sentenció al entonces tercer vicepresidente del Congreso, Wilmar Elera, a seis años de prisión por colusión agravada.

En primera instancia, el juez Ronald Soto Cortez encontró culpable a Elera por irregularidades en la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa - Ayabaca - Piura”, donde trabajó como supervisor en el 2012.

Más de un año después, Elera permanecía prófugo de la justicia, con una orden de ubicación, captura e internamiento en un penal. El Congreso lo vacó del cargo y recientemente la Corte Suprema ordenó que se realice un nuevo juicio oral.

Y en dos instancias, el Poder Judicial encontró culpable a Raúl Doroteo (Acción Popular) del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. En noviembre del 2022 le impuso cuatro años de pena privativa de libertad suspendida, y en enero del 2023, la condena fue ratificada.