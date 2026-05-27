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Presidenta del TC renunció al cargo pero seguirá como magistrada. (Foto: Andina)
Presidenta del TC renunció al cargo pero seguirá como magistrada. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La magistrada Luz Pacheco Zerga reveló este miércoles que su renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) se produjo por discrepancias con una mayoría de miembros del organismo respecto a la permanencia de un funcionario de alta dirección.

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