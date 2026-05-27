La magistrada Luz Pacheco Zerga reveló este miércoles que su renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) se produjo por discrepancias con una mayoría de miembros del organismo respecto a la permanencia de un funcionario de alta dirección.

A través de un comunicado, la todavía titular del TC indicó que presentó su dimisión el pasado lunes debido a que los magistrados decidieron mantener la confianza en dicho funcionario, pese a que ella había solicitado previamente su relevo.

“El pasado lunes presenté mi renuncia a la Presidencia del Tribunal Constitucional, ante la reiterada decisión de una mayoría de magistrados de mantener la confianza en un funcionario de alta dirección, de cuya gestión depende en gran medida la adecuada conducción administrativa de la institución”, señaló.

Comunicado de Luz Pacheco.

Pacheco sostuvo, además, que desde el año pasado había expresado su “pérdida de confianza” en ese funcionario y planteó la necesidad de apartarlo del cargo. Sin embargo, indicó que su pedido no prosperó.

“Al no haberse atendido esta petición ni aceptado su apartamiento del cargo, decidí permanecer en la Presidencia únicamente hasta el 31 del presente mes”, añadió.

La magistrada también buscó descartar versiones sobre una eventual salida del TC o problemas de salud. “Mi decisión no obedece a motivos de salud, ni de otra índole, y tampoco implica un alejamiento del Tribunal Constitucional”, remarcó.

📌 Comunicado de la presidenta del Tribunal Constitucional, magistrada Luz Pacheco Zerga, referido a las razones de su renuncia al cargo 👉 https://t.co/sND7IHKwzl pic.twitter.com/Ce2yKghpoU — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) May 27, 2026

En esa línea, precisó que continuará ejerciendo funciones como magistrada del colegiado y reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional.

Horas antes, Pacheco había confirmado a RPP su renuncia a la presidencia del TC, aunque inicialmente no detalló las razones de su decisión.