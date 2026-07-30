La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, consideró “acertada” la decisión del Poder Judicial de, en la práctica, mantener vigente la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pese a la reciente sentencia del máximo intérprete de la Constitución que dejó sin efecto una de las resoluciones que ordenó dicha medida.

En entrevista con ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, Pacheco explicó que el fallo del Tribunal Constitucional solo alcanzó a las resoluciones que fueron cuestionadas mediante el proceso de hábeas corpus y no a otros mandatos de prisión preventiva dictados con posterioridad por el Poder Judicial.

“La decisión del juzgado yo creo que es acertada porque, después de que se presentó ese hábeas corpus que ha decidido el Tribunal Constitucional , ha habido otros mandatos del Poder Judicial ordenando la prisión preventiva”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que el Tribunal Constitucional únicamente puede pronunciarse sobre los actos que fueron materia del proceso constitucional.

“Lo que tiene que hacer la mayoría es, en base a lo que hay en el expediente, pronunciarse sobre eso. El Tribunal analiza la motivación y difícilmente podrá pronunciarse sobre resoluciones que no han sido materia de análisis ni de controversia durante todo el proceso”, afirmó.

“A mi modo de ver, el juez tiene razón porque hay unas órdenes posteriores de prisión preventiva que no han sido materia del juicio. Lo que ha hecho la mayoría es decidir sobre lo que tenía entre manos; no es dable que el Tribunal opine sobre algo posterior, tendría que haber otro proceso”, precisó.

Pacheco precisó que, mientras el Poder Judicial no disponga lo contrario, la prisión preventiva contra Cerrón continúa vigente.

“Hasta que no haya una decisión del juez, indudablemente sigue vigente”, manifestó.

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Vladimir Cerrón es “materialmente inejecutable” en sus propios términos, por lo que no anuló la orden de prisión preventiva que emitió contra el prófugo de la justicia.

Según el fallo judicial, el PJ advierte que si bien el TC anuló cuatro resoluciones que sostenían la prisión preventiva, existen otros dos fallos vigentes que mantienen la medida cautelar y las requisitorias policiales. Se trata de la Resolución 6, del 4 de diciembre de 2025, y su confirmatoria, la Resolución 4, del 7 de enero de 2026, las cuales no fueron mencionadas en la parte resolutiva del pleno del TC.