Magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, en entrevista con 'Siempre a las 8' con Milagros Leiva. (Foto: GEC)
Magistrada del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, en entrevista con 'Siempre a las 8' con Milagros Leiva. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, consideró “acertada” la decisión del Poder Judicial de, en la práctica, mantener vigente la prisión preventiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pese a la reciente sentencia del máximo intérprete de la Constitución que dejó sin efecto una de las resoluciones que ordenó dicha medida.

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