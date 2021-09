Conforme a los criterios de Saber más

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña fue denunciado por su exasesor ante el Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por presunto plagio, informaron fuentes de El Comercio.

Según pudo conocer este Diario, al tribuno se le acusa de haber reproducido sin citar las ideas del abogado y docente Juan Manuel Sosa Sacio, quien hasta hace poco se desempeñó como su asesor en el TC. Según confirmó el área de prensa de la entidad, Sosa continúa laborando en el TC, aunque en un área distinta.

Este Diario tuvo acceso a un documento que compara la tesis “La satisfacción de las necesidades básicas como mejor fundamento para los derechos”, de autoría de Sosa Sacio, y una publicación de Espinosa-Saldaña titulada: “¿Resulta hoy la dignidad el mejor sustento de los derechos en el actual Estado Constitucional?”, de Eloy Espinosa-Saldaña.

En el documento se aprecian hasta 15 párrafos en la publicación del tribuno similares a los existentes en la tesis de Sosa. El trabajo de Sosa Sacio fue publicado el 20 de noviembre del 2013, según el repositorio de tesis de la PUCP. La publicación de Espinosa-Saldaña, por su parte, data de este año.

El pasado 2 de setiembre, en una publicación en su perfil de Facebook, Espinosa-Saldaña sostuvo que dos trabajos suyos –entre ellos el mencionado previamente– habían “salido sin las citas correspondientes”. Según escribió el magistrado, no se había percatado hasta ese entonces de dichas omisiones.

“No puedo responsabilizar a alguien por ello, pues yo mismo no me percaté de esas omisiones hasta hoy, pero prefiero hacer esta aclaración para así evitar se generen innecesarias susceptibilidades en el futuro”, señaló.

En los comentarios de dicha publicación, el tribuno compartió un enlace de la edición número 77 de la revista “Derecho y Debate”, en el que se encuentran las publicaciones “ya completas con sus citas”.

Este viernes 24 de setiembre, el Departamento Académico de Derecho de la PUCP emitió un comunicado en redes sociales en el que informó haber tomado conocimiento de una denuncia por presunto plagio “en contra de uno de nuestros profesores”.

Asimismo, indicó que el caso ha sido remitido a la secretaría técnica del tribunal disciplinario “con el objetivo de que los órganos pertinentes de la PUCP determinen si existe alguna responsabilidad”.

Este Diario intentó comunicarse sin éxito con el Departamento Académico de Derecho de la PUCP.

Espinosa-Saldaña niega acusaciones

Consultado por El Comercio, el magistrado Espinosa-Saldaña calificó de “infamia” las acusaciones de plagio y aseguró que, semanas atrás, se comprometió con Sosa a presentar las disculpas del caso y a publicar los artículos con las citas pertinentes.

“El asunto es muy claro. Yo hice dos artículos en los que, no sé si por error de la imprenta o error mío, no aparecieron las notas. Una persona que yo había separado de la dirección de mi despacho, y con la que estábamos en malas relaciones, viene y me plantea que he copiado su trabajo. Yo me comprometí a presentar disculpas públicas en el Facebook y a presentar el trabajo (con las citas correspondientes) de inmediato. Eso se hizo”.

“Yo cometí una negligencia, la reparé como caballero en la pauta que él (Sosa) planteó. No entiendo cuál es la intención de esta persona, a la cual he cobijado en mi despacho, que cobardemente va a la universidad a denunciarme”, agregó el vocal.

Según Espinosa-Saldaña, aún no ha sido notificado por la PUCP sobre la denuncia. Sin embargo, indicó que ya ha presentado sus descargos ante la casa de estudios.

El magistrado consideró que “hay una mala intención de perjudicarme muy clara” por parte de su exasesor Sosa, a quien, según dijo, despidió de su despacho antes de la denuncia.

“Me siento dolido y traicionado por alguien que he cobijado durante siete años trabajando conmigo”, sostuvo.

Este Diario intentó comunicarse con Juan Manuel Sosa. Sin embargo, al cierre de este informe no obtuvo respuesta.

Antecedente

En el año 2018, Eloy Espinosa-Saldaña fue acusado de consignar información falsa en la hoja de vida que había presentado cuatro años antes ante el Congreso de la República, para el proceso de postulación a magistrado del TC, en el cual resultó electo.

En dicho documento, el juez señaló ser “Doctor en Derecho” por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, la casa de estudios informó que Espinosa-Saldaña no había terminado el doctorado en la referida universidad.

En aquel entonces, el magistrado dijo que la afirmación en su hoja de vida se trató de un “error de tipeo” e informó que había presentado un documento con la respectiva corrección al Parlamento. Sin embargo, El Comercio reveló posteriormente que el tribuno había consignado tener el grado de “Doctor en Derecho” en más de una ocasión.

A raíz del caso, el también magistrado del TC José Luis Sardón presentó un pedido de vacancia contra Espinosa-Saldaña, pero no consiguió los votos suficientes. No obstante, el tribuno fue destituido de la vicepresidencia del Tribunal Constitucional.

