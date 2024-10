Francisco Morales Saravia, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), consideró que, desde su punto de vista, hubo “precipitación” de algunos de sus colegas por resolver la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por algunos fallos a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En diálogo con RPP Noticias, indicó que ese tipo de situaciones “no suele ocurrir” porque normalmente se tiene que discutir y debatir antes de expedir una sentencia.

“Ha habido –desde mi punto de vista- una precipitación de algunos colegas por resolver este caso ese mismo día, cosa que no suele ocurrir porque los casos demoran en el debate y la discusión”, expresó.

“Es más, el día de hoy el Congreso presentó una nulidad con respecto del supuesto acuerdo de la votación que quizá hubo para algunos”, agregó.

Morales Saravia remarcó que no ha votado y no ha expresado su postura respecto a este caso. “Estoy evaluando, es un caso complejo, no he tomado ninguna postura”, aseveró.

El magistrado del TC también informó que el comunicado publicado por la institución el último viernes 18, respecto al rechazo de la demanda competencial del Congreso, ha sido retirado.

Finalmente, Morales Saravia negó que se haya registrado una “pelea” durante el debate, sino un impasse que suele ocurrir durante las discusiones en el pleno del TC.

“Eso quiere decir que en los próximos días nos reuniremos, es más, hoy ya nos reunimos los siete viendo un tema administrativo. No hubo pelea (durante debate) sino fue un impasse y una discusión acalorada, como a veces suelen ser los debates internos”, sentenció.

Pide nulidad

Como se recuerda, el Congreso de la República solicita al Tribunal Constitucional (TC) anular la votación de la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A través de un escrito, el procurador del Parlamento, Manuel Peña Tavera, justificó su petición alegando que la votación se llevó a cabo sin contar con el quorum señalado en el artículo 5 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Al respecto la presidenta del TC, Luz Pacheco, consideró que la decisión aprobada sobre la demanda competencial del Congreso es “inamovible” y no se puede revertir.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que los tres magistrados que se retiraron de la sesión donde se abordó la demanda presentada por el Parlamento, y que estaban a favor de declararla fundada, deberán entregar sus votos singulares.

“No (se puede revertir esta decisión), es inamovible. Habrá una reunión para que los hechos que ahorita no están claros para ellos, por lo que estaban conectados virtualmente, se los podamos explicar, pero volver sobre una votación ya no porque ya fue votado el caso”, manifestó.