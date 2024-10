Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), aseguró que no existe una resolución sobre la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial, a raíz de sus fallos a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), “porque no hubo quórum”.

En declaraciones a Canal N, negó supuestos “portazos virtuales” y que él y los dos magistrados que se retiraron de la sesión del organismo, cuando se abordaba el tema, sean “saboteadores” o “irresponsables”.

“Se habló de portazos virtuales como si fuéramos unos saboteadores o irresponsables, y creo que eso merece una explicación, lamentando que el país tenga que estar preocupado en estos detalles, cuando las resoluciones de un tribunal deberían ser la forma de hablar y de dirigirse a ellos”, señaló.

“Para nosotros, y es la posición del magistrado Gutiérrez y del magistrado Morales, es que no existe una resolución porque no puede haber una si no ha habido quórum”, agregó.

Hernández detalló que planteó hasta en dos oportunidades una cuestión de orden sobre la aplicación del artículo 46 del reglamento del TC, referido a la obtención de los cinco votos para dictar sentencia.

“Simplemente la señora (Luz) Pacheco nunca sometió a votación la cuestión de orden, nunca resolvió eso. Habrá que preguntarle a ella explicar por qué no lo hizo”, acotó.

Señaló que al no tomarse en cuenta su pedido y de los magistrados Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse, decidió retirarse de la sesión porque no estaba de acuerdo con una propuesta que consideraba que no tiene ningún sustento normativo.

Incidente sin resolver

La postura de Hernández difiere con la posición de la presidenta del TC, Luz Pacheco, quien afirmó que la decisión aprobada sobre la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial es “inamovible” y no se puede revertir.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que los tres magistrados que se retiraron de la sesión donde se abordó la demanda presentada por el Parlamento, y que estaban a favor de declararla fundada, deberán entregar sus votos singulares.

“No (se puede revertir esta decisión), es inamovible. Habrá una reunión para que los hechos que ahorita no están claros para ellos, por lo que estaban conectados virtualmente, se los podamos explicar, pero volver sobre una votación ya no porque ya fue votado el caso”, aseveró.

No obstante, el magistrado del TC Francisco Morales Saravia manifestó que, desde su punto de vista, hubo “precipitación” de algunos de sus colegas por resolver la demanda competencial presentada por el Parlamento.