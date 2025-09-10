Alexis de la Cruz, exasesor de la congresista María Agüero (Perú Libre), fue detenido en España por el presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, caso conocido como “Mochasueldos”.

Según informó el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, De la Cruz Canales fue detenido en territorio español el pasado 19 de agosto. Es investigado por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Cabe indicar que sobre De la Cruz y Edson Flores, otro exasesor de la parlamentaria del partido del lápiz, recae una orden de prisión preventiva por 18 meses dictada por dicha instancia del Poder Judicial.

Al respecto, la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) de España informó sobre la detención provisional con fines de extradición del ciudadano peruano en Madrid.

Precisamente, dicho juzgado aprobó admitir la solicitud de extradición activa contra Alexis de la Cruz dirigida a España y dispuso elevar el expediente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para que proceda conforme a sus atribuciones.

Según el movimiento migratorio, se tiene que el investigado salió del Perú con destino a Chile el 8 de octubre de 2024 y no retornó al país. asimismo, se ha invocado la existencia del tratado de extradición suscrito entre nuestro país y España.

El caso

Sobre Alexis de la Cruz y Edson Flores el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) les imputa haber sido los recolectores y receptores iniciales del dinero que habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de María Agüero.

Flores Valencia fue detenido el 5 noviembre del 2024. Ese mismo día, durante el operativo, también se allanó la casa y las oficinas de la congresista, quien es investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.

Los dos operadores, en total, habrían recibido S/72.517.00, entre transferencias bancarias y depósitos en efectivo, según la tesis del Ministerio Público.

Según la fiscalía, Agüero Gutiérrez “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.