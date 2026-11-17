La Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos dispuso iniciar diligencias preliminares contra la procuradora general del Estado, María Caruajulca, por el cese de Amado Enco.

A través de una disposición, detalló que dichas diligencias tendrán una duración de 60 días, en el marco de la investigación preliminar contra Caruajulca Quispe por el presunto delito de abuso de autoridad.

Así, se dispuso recibir la declaración testimonial de Enco Tirado en su calidad de denunciante, además de Edmundo Alberto Guardia Yzaguirre y Magno Abraham García Chávarri, miembros del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), y del secretario Abel Antonio Hualpa Galindo.

La finalidad es que brinden precisiones sobre el debate, la deliberación, de quién provino la propuesta de aplicar la causal de “pérdida de confianza” y el sustento normativo esgrimido para la salida de Amado Enco.

También se dispuso recibir la declaración indagatoria de María Caruajulca, a fin de que ejerza su derecho de defensa, con la asistencia obligatoria de su abogado defensor de su libre elección.

Como se recuerda, Amado Enco presentó una denuncia contra todos ellos por ordenar su cese en el cargo de procurador público de la Contraloría General de la República, plaza a la que accedió por concurso público de méritos.

Argumenta que el artículo 38 del Decreto Legislativo 1326 establece que las únicas causales de cese de los procuradores públicos son: aceptación de renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente, término de la designación, destitución por procedimiento disciplinario y límite de edad (70 años).