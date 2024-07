El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido de comparecencia con restricciones contra la suspendida congresista María Cordero Jon Tay, investigada por el delito de concusión por el caso “Mochasueldos”.

La Fiscalía sustentó su pedido para imponer reglas de conducta a la investigada, entre ellas: no ausentarse de la ciudad que reside, justificar sus actividades el primer día hábil del mes, no comunicarse con testigos y pagar una caución de S/ 50 mil.

Tras escuchar a la defensa de María Cordero y el debate del requerimiento, el juez Juan Carlos Checkley comunicará su decisión a las casillas electrónicas. Legisladora es investigada por presuntamente exigir a un trabajador entregarle parte de su sueldo.

Tras escuchar a la defensa de María Cordero y realizar el debate del requerimiento; el juez Juan Carlos Checkley comunicará su decisión a las casillas electrónicas. Este proceso investiga la presunta exigencia a un trabajador parlamentario para la entrega de parte de su sueldo. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) July 30, 2024

En marzo pasado, con 53 votos a favor, el pleno del Congreso levantó la inmunidad y suspendió a Cordero Jon Tay de su cargo como congresista mientras es procesada por presuntos recortes de sueldos a sus trabajadores.

A lo largo de todo el proceso en el Congreso, María Cordero, expulsada de Fuerza Popular, intentó una y otra vez dilatar su caso ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, argumentando motivos de salud.

A Cordero Jon Tay se le acusa de haber realizado cobros irregulares a trabajadores de su despacho durante el 2022. Por este hecho, previamente se le había suspendido por 120 días sin goce de haber.

MIRA AQUÍ: Congreso aprueba suspender por 120 días a María Cordero Jon Tay por presunto recorte de sueldos

“A ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez”, se le escucha señalar en un audio. “Tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, agrega.

A la legisladora también se le escucha exigir dinero porque presuntamente debe devolver favores que recibió durante la campaña electoral del 2021.

“Vamos al banco, lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito porque José se va a operar. Y los señores estos están enfermos. Enfermo José, enferma su esposa. Y ellos me han ayudado. Ellos deberían estar sentados acá como asesor 1, asesor 2, técnicos. […] y no ustedes. Ellos sí me ayudaron en la campaña y hay un compromiso con ellos”, dijo.