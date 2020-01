La integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) María Zavala aseguró este jueves que no indicó que conocía al destituido exjuez supremo César Hinostroza cuando entregó sus documentos a la comisión especial encargada de su elección porque “carecía de objeto”.

Indicó que como el magistrado ya se encontraba destituido, consideró que "no era pertinente" mencionar que se había comunicado con él.

“Cuando yo presenté mis papeles ya carecía de objeto que diga que conocía [a César Hinostroza] porque yo no voy a revisar su nombramiento ni cosa por el estilo. Ya el señor está destituido e inhabilitado, por eso es que consideré que no era pertinente”, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias.

Zavala, quien juró como integrante de la JNJ este jueves por la mañana, reiteró que no hizo “nada malo ni irregular” al llamar al destituido exjuez supremo, y descartó que haya sido su amigo.

Asimismo, dijo creer que no correspondía revelar sus comunicaciones con Hinostroza por “transparencia” debido a que no existe ningún impedimento legal al respecto. Dijo estar convencida, en ese sentido, que no tiene “nada que ocultar”.

“El descontento es porque llamé a Hinostroza. Primero se decía que oculté y yo no he ocultado nada. Mira si hubiera tenido algo, ¿me habría presentado al concurso? ¿para qué? La prensa es muy acuciosa, hay periodistas e investigadores muy responsables”, señaló.

Como se recuerda, la comisión especial de la JNJ tuvo ayer una sesión extraordinaria para escuchar los descargos de Zavala, en donde aseguró que no tiene vínculo cercano con César Hinostroza. Por mayoría, se decidió que no había “mérito para abrir procedimiento de revisión” de su nombramiento.

Esta sesión se desarrolló luego de que se hiciese público que Zavala tuvo seis llamadas telefónicas con el destituido exmagistrado entre el 2015 y el 2016.