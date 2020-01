La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, precisó que únicamente serán públicas las sesiones relacionadas a temas de interés general, como fue el caso del debate sobre la demanda competencial contra la disolución del Congreso de la República.

“[El debate público sobre la demanda competencial] ha sido un piloto asumido por unanimidad. Luego vamos a hacer una reflexión, un balance de la experiencia que hemos tenido y esperamos que se consolide en una posición permanente para todos los debates que tengan que ver con temas de interés general, análisis de reformas legales o cuestionamientos a la norma. Eso es lo que tenemos que publicitar”, dijo en diálogo con RPP.

Ledesma descartó que realicen sesiones públicas sobre hábeas corpus o acciones de amparo.

“No vamos a publicitar temas de hábeas corpus, de amparo, que son más particulares de un ciudadano, sino reglas generales que nos interesan a toda la colectividad […] Solamente lo que se refiera a acciones de inconstitucionalidad; esto es, al control de las normas del Congreso, solamente a ello”, dijo.

La presidenta del TC saludó que la audiencia pública realizada el martes haya permitido una “deliberación social”.

-“No he tenido amistad con César Hinostroza”-

En otro momento, Marianella Ledesma aseguró que nunca ha conversado por teléfono con el exjuez supremo César Hinostroza. Sin embargo, reconoció que -hace 18 años- dio su opinión sobre un proyecto de investigación realizado por él.

Ledesma precisó que esta información la presentó ante la Comisión Especial para la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Sí lo he visto y he tenido trato hace 18 años en un evento académico donde yo hacía los filtros en los proyectos de investigación de los alumnos [...] No he tenido relación de amistad con el señor Hinostroza. [...] Nunca he sido su asesora, solamente he hecho un trámite administrativo que se hacía para proyectos de investigación en la universidad hace 18 años. Ha sido un caso más del cual he opinado”, explicó.

Ledesma precisó también que coincidió con Hinostroza en un evento realizado por el Tribunal Supremo Federal de Brasil en el 2016, debido a que ambos fueron invitados por una fundación. “El que hayamos coincidido en el mismo evento no significa que hemos llegado juntos”, dijo.