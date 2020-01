“Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio; si no creyera en la esperanza”. “La maza”, del cantautor Silvio Rodríguez, sonaba como preludio al discurso que la magistrada Marianella Ledesma debía dar ayer tras jurar como presidenta del Tribunal Constitucional (TC).

La canción fue elegida personalmente por Ledesma, quien es la primera mujer en la historia del TC en ocupar su máximo cargo. A solicitud suya también se entonó una estrofa del himno nacional en quechua.

“Esa melodía debe entenderse como la creencia en uno mismo y en nuestro camino”, dijo Ledesma a El Comercio.

Y la magistrada, de acuerdo a su discurso, busca un Tribunal Constitucional transparente y con un trato igualitario en los procesos que debe resolver. Por ello, sus primeras palabras fueron para todas las mujeres de la patria, “que por años esperan y luchan por igualdad de oportunidades”.

Con citas de Nelson Mandela y Manuel Scorza, la magistrada enfatizó su ideal de lograr un TC con real acceso a la justicia, sobre todo para aquellos de las zonas más alejadas del país.

El discurso de Ledesma, que duró 31 minutos, fue seguido por el presidente Martín Vizcarra y el titular del Poder Judicial (PJ), José Luis Lecaros, presentes en el estrado de honor.

— Definiciones—

Entre los lineamientos que pretende implementar en su gestión, Ledesma propuso la reforma del reglamento del TC para transparentar y hacer pública la “deliberación de los casos, sobre todo en los de interés nacional”.

Además, propuso revisar la definición de los llamados “casos emblemáticos”. Esto, explicó, debido a que actualmente se viene haciendo una excepción en este tipo de procesos, “en función de la notoriedad de la persona involucrada”.

El TC no contempla en su ley orgánica o normativa dicha acepción. Es el pleno del máximo órgano en materia constitucional el encargado de señalar, conforme van llegando los expedientes, cuáles serán casos emblemáticos y cuáles son de orden común.

“Considero que ese enfoque debe ser revisado, de modo que se califique de emblemáticos a los casos en función de la materia en debate, de la trascendencia constitucional de esta y no de la persona involucrada”, indicó.

En la ceremonia también juraron los magistrados Augusto Ferrero Costa, como vicepresidente del TC, y Ernesto Blume Fortini, como director del Centro de Estudios Constitucionales.

Blume dijo que apoya las acciones anunciadas por la nueva titular del TC.

Ledesma desempeñará el cargo en el período 2020-2021, o hasta que el Congreso elija a los reemplazos de los magistrados –entre ellos ella– con mandato vencido (en total son seis).

—Opinión—

Óscar Urviola, expresidente del TC, resaltó los anuncios de Ledesma, sobre todo respecto a los casos emblemáticos. Indicó que ahora “se han propuesto parámetros”, sobre todo por la trascendencia que puedan tener los fallos.

Dijo que esto podría significar que los casos en los que estén implicados políticos o personajes connotados, pero cuya materia o derecho no sea relevante, “no [se] lo considere un caso prioritario”.

Sobre la propuesta para transparentar los debates del pleno del TC, Urviola dijo que “esto debe tener una delimitación”. Explicó que es una buena idea, pero que los casos deben estar limitados a procesos orgánicos como los competenciales y de inconstitucionalidad. Esto “porque son procesos donde no se debaten casos de carácter con derechos privados”, dijo.