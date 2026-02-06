Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
Mario Vizcarra y la investigación por colusión que derivó en el embargo preventivo de su inmueble
Resumen de la noticia por IA
Mario Vizcarra y la investigación por colusión que derivó en el embargo preventivo de su inmueble

Mario Vizcarra y la investigación por colusión que derivó en el embargo preventivo de su inmueble

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Poder Judicial dispuso el embargo preventivo y la inhibición para disponer o gravar bienes del candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, y de su hermano César Vizcarra Cornejo, como parte de una investigación por el presunto delito de colusión agravada vinculada a contrataciones en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en Tacna.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC