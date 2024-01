La fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), aseguró que fue hostilizada en el Ministerio Público, durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que en un momento sintió que querían “deshacerse” de ella.

En declaraciones a Canal N, indicó que si bien le comunicó a la propia Benavides Vargas sobre el hecho, la relación se quebró en ese momento y se volvió insuperable cuando la entonces titular del Ministerio Público la acusó de tener “intereses oscuros” y de “politizar la función”.

“Fui hostilizada, y se lo dije a la doctora (Patricia Benavides) muchas veces. No era como cuando empezamos. ¿Cuándo se quiebra (la relación)? Cuando empecé a sentir actos de hostilización. Algo que sí me causó y fui con ella –siempre le dije las cosas claras- dos o tres semanas que no teníamos tóner para imprimir las declaraciones”, expresó.

“Se han dicho tantas cosas que me vi obligada incluso a salir en una declaración porque la doctora fue muy dura e injusta conmigo. Las apreciaciones que tenía, el hecho de decir que yo tenía intereses oscuros, que tenía intereses políticos o que estaba politizando la función. Acá no se politiza nada, acá perseguimos a políticos corruptos, a altos funcionarios corruptos”, agregó.

En ese sentido, Barreto manifestó que habló con Patricia Benavides y le dijo que cuando ella lo creyera conveniente, presentaría su carta de renuncia. Sin embargo, la entonces fiscal de la Nación le ofreció irse a trabajar con ella como fiscal suprema adjunta, lo cual no aceptó.

“A raíz de todos incidentes, yo hablé con la doctora y le dije que el día que ella decidiera, yo no tendría ningún problema en presentar mi carta de renuncia. Me dijo que no, que quería trabajar conmigo, es más me propuso ir de fiscal suprema adjunta a su despacho”, subrayó.

“(No acepté) porque en ese momento ya habían sospechas en la investigación que tenía a cargo el fiscal provincial. Sentí que no era porque tenía que ir a trabajar o a cumplir funciones, sino sentí que querían deshacerse de mí. Sentí que no eran las formas”, añadió.

Así, para Marita Barreto, Patricia Benavides no quería una renuncia, sino sacarla de la coordinación del Eficcop a través de un ascenso, lo cual no aceptó. Además, dijo que se hallaron pruebas de los intentos por retirarla de su puesto.

“Hemos encontrado evidencias que esa resolución se festinó en horas de la madrugada porque están los borradores, los proyectos que se elaboraban. Han intentado elaborar una buena resolución para retirarme del cargo motivadamente”, sentenció.

Declaraciones de la fiscal Marita Barreto. (Video: Canal N)