La fiscal superior Marita Barreto afirmó que se somete a todas las investigaciones de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, que la suspendió por seis meses, pero con respeto a su derecho a la defensa y al debido proceso.

En entrevista a “Cuarto Poder”, negó haber filtrado información alguna al periodista Carlos Paredes, director del programa “Contracorriente” de Willax TV, sobre los procesos del congresista Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú -Voces del Pueblo).

MIRA AQUÍ: Marita Barreto es retirada de la coordinación de Eficcop tras su suspensión por proceso disciplinario

“Nunca entregué nada (información). Yo personalmente me he sometido a las investigaciones, me allano totalmente, pero que se haga con el respeto del debido proceso y sobre todo garantizando mi derecho a defensa”, expresó.

“Me someto a todas las investigaciones, a todas las pericias que haya que dar, pero sobre todo con el respeto irrestricto a mi derecho a defensa y al debido proceso”, agregó.

Barreto señaló que Carlos Paredes está afirmando hechos y tendrá que responder por lo que afirma. También cuestionó que de manera ligera se le atribuyan “hechos falsos” y que se usen los mismos para suspenderla.

“En este momento todos sabemos que para darle mérito a un audio tiene que ser la fuente original y pasar por un peritaje necesariamente porque el reloj o el celular con el que grabó tiene que ser sometido a la extracción para darle mérito a ese audio”, subrayó.

La suspendida fiscal también indicó que la fiscal Naomi Bustillos le hizo llegar al órgano de control del Ministerio Público un informe donde niega que haya iniciado una investigación contra el periodista Carlos Paredes por orden suya.

“La doctora Naomi (Bustillos) le ha hecho un informe a la Autoridad Nacional el 4 (de octubre), antes que me notifiquen la resolución de suspensión y le dice: ‘en ningún momento la fiscal superior coordinadora Marita Barreto me ha ordenado ninguna denuncia’. Lo omitieron y me sancionan”, aseveró.

Como se recuerda, Marita Barreto debió dejar la coordinación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) tras la suspensión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, que le abrió un procedimiento disciplinario.