El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, aseguró este martes que el juez Víctor Zuñiga Urday ha cometido “una gran injusticia” contra la lideresa de Fuerza Popular al ordenar 15 meses de prisión preventiva.

En ese sentido, anunció que acudirá a la comunidad internacional para informar sobre el proceso en contra de su esposa y lamentó que se haya considerado que presenta riesgo de fuga cuando “ella misma se entregó” a las autoridades.

“Vamos a levantar nuestra voz frente a la comunidad internacional por tanta injusticia. Aquí hay una gran injusticia, Keiko nunca ha sido Gobierno, no hay obstrucción a la justicia y las instancias más grandes han dicho que no hay riesgo de fuga, por favor, todos saben cómo es Keiko. Ella misma me pidió traerla hasta aquí”, sostuvo en diálogo con la prensa,

En otro momento, Mark Vito Villanella dijo creer que su familia encontrará “justicia en Dios, quien tiene la palabra final y es el juez supremo número uno”.

Este martes el juez Víctor Zúñiga decidió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, estableció un plazo de 15 meses y no de 18 meses y 2 días, como había solicitado el requerimiento fiscal al principio. No obstante, el Ministerio Público manifestó estar conforme con esta medida.

El 29 de noviembre del 2019, Fujimori fue excarcelada tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundado el hábeas corpus presentado por Sachie Fujimori.

La lideresa de Fuerza Popular es investigada por los aportes recibidos por Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) de parte de la constructora brasileña Odebrecht.