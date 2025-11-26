El expresidente Martín Vizcarra fue intervenido por policías en la sala de audiencias en la cual se dictó su sentencia de 14 años de prisión efectiva por haber recibido coimas cuando era gobernador regional de Moquegua.

Al concluir la sesión de este jueves 26 de noviembre a cargo de Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, agentes de la Policía Nacional que estaban fuera de la sala a la espera que concluya la lectura de la sentencia ingresaron al lugar.

Dictan 14 años de prisión contra Martín Vizcarra.

Vizcarra Cornejo habló brevemente con su abogado, luego que anunciaran que apelarían la decisión de los magistrados, y luego los policías le pidieron que los acompañe a una sala contigua.

El exmandatario se despidió de los presentes en la sala y de las cámaras antes de dirigirse con la escolta policial a la sala para continuar con el procedimiento de su detención.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes”, escribió en sus cuentas de redes sociales poco antes que los jueces terminaran de leer la sentencia en su contra.

Martín Vizcarra, según el Poder Judicial en esta decisión de primera instancia, cumplirá una pena de 6 años de prisión por los hechos de Lomas de Ilo, y 8 años por los delitos del caso Hospital de Moquegua, con lo que su pena total asciende a 14 años, los cuales serán de ejecución inmediata.