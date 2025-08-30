El Poder Judicial reprogramó la audiencia para continuar con el control de acusación en el proceso contra Martín Vizcarra por presunta colusión agravada para el lunes 1 de setiembre, debido a la ausencia de su defensa legal.

El anuncio lo hizo el juez Víctor Alcocer Acosta, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, este viernes 29 de agosto, en una audiencia que ya había sido reprogramada con anterioridad, también por ausencia del representante legal del expresidente preso.

Durante la audiencia virtual, se constató que no estaban presentes a las 10 a.m. ni Vizcarra ni algún abogado de su defensa personal.

Lo que se mencionó es que el abogado del exmandatario había mandado un escrito pidiendo reprogramar la audiencia porque se cruzaba con la sesión ya agendada con anterioridad en la que el Poder Judicial evaluó la apelación de la prisión preventiva contra Vizcarra Cornejo.

El fiscal Osías Castañeda tomó la palabra para cuestionar que el estudio de Siccha no haya enviado ningún representante para ser la defensa legal de Vizcarra, pese a que conocían sobre el cruce de las dos audiencias con anterioridad y que en otras audiencias habían participado otros abogados.

“Este Ministerio Público solicita que se prosiga con la audincia programada para hoy por su carácter inaplazable (...) y que usted le dijo al abogado que por favor asista o tome sus previsiones, de lo contrario iba a intervenir la defensa pública y eso ha pasado”, recordó y advirtió que correspondía apercibimiento y multa.

Pese a esta situación, el juez resolvió reprogramar la audiencia y dar por justificada la inasistencia del abogado Erwin Siccha, pese al pedido de reposición de parte del Ministerio Público.

El magistrado decidió reprogramar la audiencia de control de acusación para el lunes 1 de setiembre a las 11 a.m., tomando en cuenta la condición de prisión preventiva de Martín Vizcarra.