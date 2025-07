Martín Vizcarra insiste en buscar el archivo de acusación por colusión: presenta nuevo recurso

La defensa legal del expresidente Martín Vizcarra sustentó en audiencia su pedido de excepción de improcedencia de acción, una figura legal con la que busca el archivo de la acusación fiscal que pesa en su contra por el delito de colusión simple, a propósito de los casos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, expuso oralmente su requerimiento alegando que el Ministerio Público no ha sustentado de qué manera el exgobernador habría intervenido en los procesos de contratación de ambos proyectos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Es una posición ya consolidada en la Corte Suprema de que no solo se necesita que la imputación precise la condición de funcionario público, sino que es necesario, para la configuración del delito de colusión, que se precise cuál es la competencia con la que interviene en el proceso de contratación pública ”, indicó.

Insistió en que los procesos de contratación tienen tres fases (actos preparatorios, fase de selección y ejecución contractual), en las que Vizcarra, entonces gobernador regional de Moquegua, no intervino, según señaló.

“Al no existir en este caso competencia para intervenir directa o indirectamente en el proceso de contratación pública, mi patrocinado no podría ser autor de este delito. Máxime si en este caso intervinieron otros funcionarios y no existe la posibilidad jurídica de atribuir una intervención delictual de coautoría”, afirmó.

En esa línea, el abogado de Vizcarra solicitó al juez Víctor Alcocer que declare fundado su pedido y, en consecuencia, se declare también el sobreseimiento (archivo) del caso. La audiencia fue suspendida hasta el próximo lunes por la tarde.

La fiscalía acusó a Vizcarra por colusión simple por presuntamente haber concertado a cambio de un beneficio económico en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua en 2013. Se piden 10 años de prisión en su contra.

Este expediente se encuentra en control de acusación. Este lunes, el juez ya había rechazado otro pedido planteado por la defensa para declarar prescrita la acusación formulada en su contra.

En tanto, sigue adelante el juicio contra el exmandatario que está vinculado a los mismos hechos, pero por el delito de cohecho pasivo. En este último, se requieren 15 años de prisión en su contra.