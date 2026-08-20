El expresidente Martín Vizcarra Cornejo renovó su equipo de defensa legal en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

El cambio se produce luego de que el abogado Erwin Rommel Siccha Pérez comunicara su renuncia al patrocinio que venía ejerciendo en representación de Vizcarra. El escrito fue presentado el miércoles 19 de agosto ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Vizcarra designa nuevos abogados.

En su documento, el abogado señaló que su decisión obedecía a “motivos personales de fuerza mayor” y precisó que previamente había coordinado su salida con el propio Vizcarra.

“Por motivos personales de fuerza mayor, previa coordinación con el interesado y de conformidad con el artículo 24 del Código de Ética del Abogado, se pone en conocimiento la renuncia al patrocinio que se viene ejerciendo en el presente proceso penal respecto del ciudadano Martín Alberto Vizcarra Cornejo”.

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El letrado solicitó además que se dejen sin efecto sus datos procesales como abogado de la causa y que se disponga la notificación personal a Vizcarra para los fines correspondientes.

Nuevos abogados

Tras la renuncia, Vizcarra presentó un nuevo escrito ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para formalizar la designación de su nueva defensa técnica.

El exmandatario designó como sus abogados a Alejandro Antonio Salas Zegarra, con registro CAL N.° 32577; Miguel Alonso Álvarez, con registro CAL N.° 68683; Renato Luis Marquina Díaz, con registro CAL N.° 92238; y Kevin Heyen Gamio, con registro CAL N.° 100365.

La nueva defensa también fijó como domicilio procesal una oficina ubicada en la avenida Faustino Sánchez Carrión N.° 615, oficina 1307, en Jesús María, Lima, y señaló canales alternativos de comunicación para las notificaciones relacionadas con el proceso.

Uno de los primeros pedidos formulados por los nuevos abogados consiste en acceder al íntegro del expediente judicial.

La defensa solicitó que se le entregue una copia digitalizada de todas las actuaciones del proceso, así como de los audios y videos correspondientes a las audiencias realizadas durante el juicio de primera instancia.