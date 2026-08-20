Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente del Perú. (Foto: GEC / Antonio Melgarejo)
Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente del Perú. (Foto: GEC / Antonio Melgarejo)
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El expresidente Martín Vizcarra Cornejo renovó su equipo de defensa legal en el proceso penal que se le sigue por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.

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