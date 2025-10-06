La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará este martes 7 de octubre, desde las 9:00 a.m., si amplía por ocho meses más el plazo de la investigación preparatoria contra el expresidente Martin Vizcarra (2018-2020) por el caso de Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

Se trata de la apelación que presentó la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, a fin de revocar una resolución del juez Juan Carlos Checkley, que declaró improcedente dicha prórroga.

El Ministerio Público sustentó su pedido en la necesidad de llevar a cabo diligencias que se encuentran pendientes y que considera relevantes en el proceso penal seguido contra Vizcarra Cornejo.

La sala presidida por el juez supremo César San Martin también evaluará el recurso de apelación que presentó la Procuraduría General del Estado (PGE) para que se ordene ampliar por ocho meses la investigación preparatoria.

Richard Javier Cisneros Carballido fue contratado en el Ministerio de Cultura, a través de nueve órdenes de servicio, entre los años 2018 y 2020, pese a que no cumplía con el perfil requerido.

Según la denuncia, el artista brindó “charlas motivacionales y de liderazgo” por un monto total de S/175 mil. Dos de estos contratos se realizaron en abril del 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19.

El exmandatario y la exministra de Cultura Patricia Balbuena afrontan una indagación por el ‘Caso Richard Swing’, tras la aprobación en el pleno del Congreso de la denuncia constitucional planteada por el Ministerio Público.

Martín Vizcarra es investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso por apropiación para tercero, alternativamente negociación incompatible o aprovechamiento del cargo, y finalmente por obstrucción a la justicia.

En tanto, la exministra de Cultura Patricia Balbuena es investigada por el presunto delito de peculado doloso por apropiación para terceros.