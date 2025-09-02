El expresidente Martín Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo. (Foto: GEC)
El expresidente Martín Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva en el penal Barbadillo. (Foto: GEC)
Redacción EC
Redacción EC

La Corte Suprema revocó el fallo en primera instancia que le devolvió bienes incautados al expresidente (2018-2020), en el marco de la investigación que afronta por los presuntos delitos de en agravio del Estado.

Fue al declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el auto de primera instancia del 10 de diciembre de 2024 dictado a favor del exmandatario.

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
LEE MÁS: Fiscal Germán Juárez afirma que Martín Vizcarra pretende “politizar” el proceso en su contra para pedir asilo

Vizcarra Cornejo había solicitado la devolución de 68 bienes incautados el 18 de marzo de 2024 en su domicilio en San Isidro. Su pedido fue declarado fundado en parte por el Juzgado de Investigación Preparatoria.

Se trata de teléfonos móviles, tabletas, computadoras, CPU’s, laptops, USB’s, discos externos, entre otros, cuya información extraída se encuentra bajo custodia del Ministerio Público.

LEE MÁS: Martín Vizcarra suma otro revés: juez rechaza nuevo recurso para archivar su acusación por colusión

En su resolución, la Corte Suprema refirió que un informe señaló que falta realizar la fase de indexación de la información extraída, por lo que se entiende que la pericia de la fiscalía aún no ha concluido.

En ese sentido, remarcó que la fuente de prueba, es decir, el dispositivo material y la información que contiene (ambas entendidas como una unidad, necesarias como contraste de autenticidad) debe permanecer a disposición de la fiscalía y de los peritos.

LEE MÁS: Poder Judicial publica resolución que dicta 5 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra

Como se recuerda, el expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Transportes y Comunicaciones Edmer Trujillo afrontan una investigación preliminar por el Caso Los Intocables de la Corrupción.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Vizcarra habría recibido sobornos por parte de empresas peruanas y chinas beneficiadas ilegalmente con licitaciones de Provías Descentralizado (PVD), una entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

LEE MÁS: Martín Vizcarra, el quinto huésped del penal de Barbadillo, en Ate: ¿cómo es la cárcel exclusiva para exmandatarios y quiénes la habitan?

El Ministerio Público también apunta a que el nombramiento de Edmer Trujillo como ministro de Transportes y Comunicaciones fue clave para la realización de los actos ilícitos.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC