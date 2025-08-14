Martín Vizcarra, el quinto huésped del penal de Barbadillo, en Ate: ¿cómo es la cárcel exclusiva para exmandatarios y quiénes la habitan?

Martín Vizcarra se convierte en el quinto expresidente peruano en ingresar al penal de Barbadillo. El Poder Judicial ordenó cinco meses de prisión preventiva en su contra este miércoles 13 de agosto, en el marco de la investigación por presuntos sobornos de S/ 2,3 millones que habría recibido de constructoras vinculadas a obras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

En el penal ya se encuentran recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Antes estuvo recluido el expresidente Alberto Fujimori.

📢#INPEInforma | El procesado Martín Vizcarra Cornejo ha sido clasificado al Establecimiento Penitenciario Barbadillo.

El INPE garantiza el respeto de sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario conforme a ley. pic.twitter.com/90KAko5859 — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 14, 2025

Desde que se inauguró, en 2007, su infraestructura fue modificada para habilitar nuevas celdas.

Se trata de un penal ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía, en el distrito de Ate. Es administrativo por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De acuerdo con fuentes de El Comercio, el recinto cuenta con un biohuerto, servicio médico, una ambulancia equipada, servicio de alimentación y otras comodidades. La Unidad de Investigación de este Diario ha reportado que en ese penal hay seis trabajadores por día y técnicos de enfermería disponibles las 24 horas.

En un principio, fue concebido como un centro de reclusión temporal mientras se concluía la construcción de una cárcel en el Callao destinada para Fujimori; no obstante, el gobierno de Alan García determinó que permaneciera allí, inicialmente para enfrentar sus procesos judiciales y, posteriormente, para cumplir su condena.

Fotografía de diciembre del 2023. Muestra el horario de visitas a los expresidentes que se encontraban presos en ese momento en el penal de Barbadillo. Fuente: EFE / Aldair Mejía

El primer recluso

Alberto Fujimori fue el primer preso de ese penal hace 18 años. Su paso por esa prisión marcó el comienzo de su singular uso como destino exclusivo para exgobernantes.

Fujimori también fue el expresidente que más tiempo pasó en Barbadillo. Allí permaneció hasta diciembre de 2023, cuando el Tribunal Constitucional le restituyó el indulto que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski. Un año después, el 11 de septiembre de 2024, falleció en libertad.

Durante su estancia en Barbadillo, Fujimori afrontó los procesos judiciales abiertos en su contra desde 2007. Estos juicios se desarrollaron en un espacio de la Diroes habilitado para el Poder Judicial. Además, cumplió las condenas impuestas, entre ellas la de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Durante casi una década, Fujimori ocupó en solitario el penal de Barbadillo, con acceso exclusivo a todas sus instalaciones. Esa situación cambió en 2017, cuando las investigaciones del caso Lava Jato alcanzaron a otros expresidentes y la justicia ordenó su reclusión. Para recibirlos, fue necesario adaptar la infraestructura del recinto y construir celdas adicionales.

Durante su estancia en el penal, Fujimori contó con cama ortopédica, televisor, estantes para libros, armario, un huerto, entre otras comodidades.

En su antiguo ambiente Fujimori tenía una cocina y mesas con sillas, de acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación de este Diario

De regreso al penal

En abril pasado, el expresidente Ollanta Humala volvió al penal de Barbadillo, esta vez para cumplir una condena de 15 años de cárcel por lavado de activos agravado, dictada en primera instancia. No era un lugar desconocido para él: ya había pasado por sus celdas bajo prisión preventiva entre los años 2017 y 2018.

Tras un juicio que se prolongó por tres años, Humala fue sentenciado por el caso de aportes al Partido Nacionalista en sus campañas del 2006 y 2011. La pena se cumplirá el 28 de julio del 2039.

El exmandatario ocupa la celda en la que estuvo preso Fujimori, según informó el otrora presidente del INPE, Javier Llaque, en abril pasado.

Su esposa, Nadine Heredia, también recibió una condena, pero evitó la cárcel en Perú al conseguir asilo en Brasil, en una gestión diplomática liderada por el gobierno de Lula da Silva. De no haberlo logrado, habría sido recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, el mismo lugar donde años atrás cumplió prisión preventiva.

Actualmente, en ese penal cumple prisión preventiva la exprimera ministra Bettsy Chávez. Antes que ella, también estuvo recluida allí la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, igualmente por mandato judicial de prisión preventiva.

El golpista

En tanto, el expresidente Pedro Castillo permanece en el penal desde diciembre de 2022. Allí cumple prisión preventiva por el golpe de Estado que propinó aquella vez.

La fiscalía pide que se le condene a 34 años de cárcel por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El caso se encuentra en fase de juicio oral.

Videos difundidos por el programa “Cuarto Poder” en 2023 mostraron que el exmandatario habría convertido un patio que colinda con su celda en un huerto para sembrar papa, camote y maíz.

Alcanzado por la justicia

El expresidente Alejandro Toledo se encuentra recluido en Barbadillo desde que fue extraditado de Estados Unidos en 2023. Ya cumple una condena de 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos por el Caso Odebrecht.

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado en helicóptero desde el complejo policial Juan Benítez Luna hacia el penal de Barbadillo el 23 de abril de 2023. Foto: EFE/ Luis Angel Gonzales / Luis Angel Gonzales

El Poder Judicial lo halló responsable de recibir una coima de más de US$ 30 millones de Odebrecht a cambio de la concesión para los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Con Vizcarra, Barbadillo se mantiene como el escenario constante de un mismo guion: presidentes involucrados en tramas de corrupción y abuso del poder.