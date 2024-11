Este caso se remonta a cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Según el testimonio de Tejeda, los pagos se hicieron a cambio de haber obtenido “información privilegiada” para que el consorcio que integraba su constructora gane el proyecto de irrigación Lomas de Ilo.

Detalló que las entregas se hicieron en efectivo, en dos partes, y que fueron hechas por él personalmente a Martín Vizcarra, luego de que este lo llamó para pedirle el dinero.

El testigo aseguró que primeron fueron S/ 400 mil (enero del 2014) y luego S/ 600 mil (abril del 2014). Agregó que el dinero se entregó en su oficina, con billetes de S/200 agrupados en sobres manila grandes. También precisó que los montos se generaron con cheques cobrados por el conserje de la empresa y luego llevados a su oficina.

Elard Paul Tejeda es el primer testigo que declara en el juicio, que comenzó el 28 de octubre y tuvo este lunes 11 de noviembre su tercera audiencia, realizada de forma virtual. El testimonio fue brindado ante los jueces del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, quienes más adelante sentenciarán a Martín Vizcarra.

El empresario, procesado por el equipo especial Lava Jato en el caso Club de la Construcción, ya había revelado estos presuntos pagos a la fiscalía en el 2020, tras someterse a una colaboración eficaz. Su confesión y la de otros empresarios sobre más supuestos pagos ilícitos llevaron a que la fiscalía investigue al expresidente y lo lleve a juicio por estos hechos.

Sin embargo, la de este lunes fue la primera vez en que declara públicamente sobre estos hechos, como parte de una audiencia judicial. Durante esta, respondió preguntas del fiscal Germán Juárez Atoche, la procuradora Karen Elespuru y por el propio abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha.

¿Cómo eran las entregas?

Interrogado por el fiscal, Tejeda comenzó indicando que conoció al expresidente en el 2003, cuando su empresa familiar, CyM Vizcarra, fue parte del ‘Consorcio Colca’ junto a Obrainsa. Fue para una obra en Arequipa: una represa en Pillones.

Luego, el testigo ratificó la tesis del Ministerio Público: que en noviembre del 2013, pactó con Martín Vizcarra pagarle el 2% del monto de la obra, equivalente a poco más de S/1 millón. Esto a cambio de la información para mejorar su oferta y que el consorcio Obrainsa-Astaldi gane el concurso para hacerse con Lomas de Ilo.

De acuerdo con su testimonio, el 5 de ese mes, el entonces gobernador moqueguano lo llamó para decirle que tenía “información importante” sobre el proceso de licitación del proyecto. A partir de ello, indicó, tuvieron una reunión en la oficina de Obrainsa al día siguiente.

La “información privelegiada era que “el presupuesto máximo que podíamos cotizar para que nos adjudiquen la buena pro no debería superar los S/ 81 millones”. “El dato valioso que él nos da es que debíamos presentarnos a menos de S/ 81 millones, lo que significaba que teníamos que reducir nuestra oferta económica”, afirmó.

“Al final, me dijo que él sabía que cuando nosotros adjudicábamos obras en el Ministerio de Transportes, se hacía un pago del 3%. Y que él tenía gastos importantes que atender en su cargo del gobierno regional. Es allí que me pide que se le reconozca una comisión del 2% del costo directo”, afirmó. “Yo, como representante de Obrainsa, le acepté esa propuesta de que se le pague el 2% (...)El 2% equivalía al pago de S/ 1 millón 16 mil”.

Entregas a Vizcarrra, según el testigo Elard Paul Tejeda Fecha Monto 1. Pago por alquiler de avioneta Diciembre del 2013 Entre S/ 35,000 y S/ 40,000 2. Primer pago en efectivo por S/ 400 Enero del 2014 S/ 400,000 3. Segundo pago en efectivo por S/ 600 Abril del 2014 S/ 600,000

Tejeda añadió que luego de ganar la buena pro, en diciembre del 2013, el entonces gobernador regional también lo llamó “para que le alquile una avioneta, que necesitaba una avioneta para transportar a unas personas”. “Cuando hablo del detalle, me dice que el pago de esto lo hacía a cargo del acuerdo que tenía con él, habíamos pactado el 2%”, señaló.

En cuanto al 2%, afirmó que sí “se llegó a pagar”. “El primer pago se realizó a través del alquiler de la avioneta, fue cerca de 40 mil, que se realizó en los primeros días de diciembre [del 2013]”, indicó. Además, a fines de ese mes, la empresa recibió el pago por el adelanto de la obra.

“En enero (del 2014) es que él (Martín Vizcarra) me llama y me pide que se le dé un primer pago. En ese momento, hice todos los trámites internos para poderle atender un pago, que fue de S/ 400 mil”, afirmó el testigo.

También precisó que el gerente de su empresa socia, Astaldi, aceptó “el acuerdo” que tenía con Martín Vizcarra, pero que solo él iba a tratarlo. “Acordamos también que el mecanismo de pago iba a ser a través de Obrainsa”.

Elard Paul Tejeda Moscoso ratificó que pagó S/ 1 millón en sobornos al expresidente Martín Vizcarra. Foto: Justicia TV.

Respecto a cómo se generó el dinero para esa primera entrega, indicó que como “tenía la presión de atender el pago que me requería Martín Vizcarra”, acordó que “Obrainsa tramite un préstamo al consorcio y se giren los fondos directamente de Obrainsa para atender a Vizcarra”.

“Es así que se emite el primer cheque, a través de Obrainsa. Mi conserje cobra ese cheque, me traen el dinero en efectivo y ese es el dinero que se le entrega a Martín Vizcarra en mis oficinas”, afirmó. Puntualizó que el cheque fue por 400 mil y fue cobrado por el conserje, quien también declarará como testigo en este juicio.

“El cheque es cobrado el 27 de enero y ese mismo día, o al día siguiente, se hace la entrega de ese dinero a Martín Vizcarra. Previo a esos días, él me llama pidiéndome que lo atendamos con ese pago”, declaró Tejeda.

“Me llama alrededor del 24 de enero a pedirme. Le dije que tenía que hacer el trámite (...) Una vez que tengo los fondos en efectivo, me comunico con él y lo cito a mi oficina para entregarle ese dinero”, añadió.

Sobre el segundo pago, por S/ 600 mil, afirmó que los fondos también se generaron con un cheque a nombre del conserje y se le trajo luego el dinero en efectivo. “Es la misma tónica: Martín Vizcarra me llama (indicándole) que le atienda los pagos. Hago el trámite interno, se cobra el cheque el 4 o 5 de abril. Entre el 4 y el 7 de abril es que viene a mi oficina”.

Ambos cheques, el de 400 mil y 600 mil, fueron presentados en el juicio como prueba de la fiscalía.

El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, es el autor de la acusación conta Martín Vizcarra. Foto: GEC / César Bueno

Tejeda sostuvo que en ambas visitas a su empresa para los pagos, Martín Vizcarra fue recibido inicialmente por su secretaria antes de reunirse a solas con él. En la primera ocasión, recordó, hubo una breve reunión con otros empresarios antes de quedarse solo con él para la “entrega del dinero”.

“Una vez que lo traían del banco, lo tenía guardado en una caja fuerte que tenía. Lo sacaba de allí y se lo entregaba en un sobre manila amarillo, un sobre grande que teníamos ahí para poner el dinero”, dijo. “Pedíamos que la nominación (de los billetes) sea alta, para tener el menor volumen posible. En ese momento, era de S/ 200 cada uno”.

En cuanto al alquiler de la avioneta, el testigo indicó que la coordinación fue entre Martín Vizcarra y su secretaria personal. Al respecto, indicó que hay llamadas y correos electrónicos. “Eso fue pagado y facturado a Obrainsa”.

Luego, interrogado por la procuraduría, el testigo precisó que su empresa no tenía cámaras de seguridad en su oficina. Además, indicó que no se firmó ningún contrato entre su empresa y el gobierno regional de Moquegua por el alquiler de la aeronave.

Después de reunión entre Vizcarra y Tejeda, ambos intercambiaron 19 comunicaciones en total hasta cumplirse el pago del millón de soles. Composición: EC

Contrainterrogado

Culminado el turno de la fiscalía y la procuraduría, el abogado de Martín Vizcarra comenzó con su “contrainterrogatorio” al testigo. Inicialmente, le preguntó por el organigrama de Obrainsa, empresa en la que volvió a ser gerente en el 2021, y sobre su proceso por el caso Club de la Construcción. Por este, estuvo prófugo entre el 2018 y el 2020, antes de someterse a la colaboración eficaz.

En ese momento, el fiscal objetó las preguntas porque no tenían que ver directamente con el caso de Martín Vizcarra, sino con otro proceso judicial. La jueza Fernanda Ayasta, directora de debates, le dio la razón al considerar que las preguntas eran impertinentes para este caso.

El abogado intentó evidenciar supuestas “contradicciones” en la declaración del testigo. Sin embargo, en más de una ocasión, la misma jueza consideró que las preguntas eran repetitivas, porque Tejeda ya había dejado en claro su respuesta sobre los temas por los que le preguntaba.

“Ya el testigo ha contestado esa pregunta. Que el abogado no esté atento, señora jueza, no se le puede repetir a cada rato para que el testigo diga lo mismo”, dijo el fiscal en una de esas ocasiones.

En otro momento, el testigo indicó que el conserje de la empresa solo se encargaba de cobrar el cheque y transportar el dinero, pero que no sabía del uso que se le iba a dar.

El abogado Erwin Siccha y Martín Vizcarra durante el alegato inicial de la defensa. Foto: Poder Judicial

Finalmente, el abogado se centró en pedir más detalles sobre cómo fue la presunta entrega de dinero, que la defensa ha negado en todo momento. Tejeda especificó que él y Martín Vizcarra fueron los únicos que estuvieron en el lugar al momento de la entrega, y que no había otras personas que sabían que iba darle dinero en esos días.

Sin embargo, añadió que su hermano Manuel Tejeda, también directivo de Obrainsa, sabía sobre el pacto para las coimas.

En otro momento, reiteró que el dinero fue traído del banco y que él se lo entregó al expresidente “embolsado en un sobre manila”.

“Es un sobre cerrado (...) El sobre manila yo se lo he entregado al señor Martín Vizcarra”, manifestó.

Cuando el abogado le preguntó si ese sobre cerrado fue entregado a él por otra persona, Tejeda respondió: “No, señor. Me traen un sobre, me entregan el dinero a mí. Ese dinero lo cojo, lo traslado, lo pongo en otro sobre para ser entregado”.

“El conserje puede traer el dinero en un maletín. Ese dinero me lo entregan, lo tengo en mi caja. En el momento de entregarlo, lo pongo en un sobre. Es lo que he indicado. En este caso, lo he entregado en un sobre manila al señor Vizcarra”, añadió.

En ese momento, luego de que el fiscal objetó una pregunta por considerarla repetitiva, el tono de voz usado por el abogado del acusado para dirigirse a la jueza provocó que esta le llame la atención.

“Señor abogado, ¿me parece o está gritándome?”, dijo la magistrada. El defensor del expresidente lo negó, pero le pidió que le permitan “evidenciar las contradicciones” del testigo. “Me pareció que estaba usted gritándome, así que le pido por favor: entiendo el calor del interrogatorio, pero siempre hay que recordar los modales”.

Los jueces del colegigado a cargo del juicio contra Martín Vizcarra, presidido por la jueza Fernanda Ayasta (centro).

Luego de ese incidente, el testigo volvió a responder: “Como he dicho, una vez que el conserje va y cobra el dinero, lo trae, me lo entrega. El conserje lo puede traer en un maletín o en una bolsa. Una vez que me lo entrega, lo guardo en mi caja fuerte. El día que lo tengo que entregar, saco el dinero de la caja fuerte y lo pongo en un sobre. En este caso, lo puse en un sobre de esos grandes, creo que son A3, en uno sobre de esos meto el dinero. Cuando viene el señor Vizcarra, el paquete ya lo tenía cerrado. Lo que he hecho ha sido coger ese paquete y entregárselo al señor Vizcarra en persona”.

Más adelante, afirmó que otras personas en el local de Obrainsa sí pudieron ver a Martín Vizcarra salir de su oficina con el sobre manila.

Luego de dos horas de audiencia, el interrogatorio terminó. El juicio continuará el próximo lunes 18 de noviembre con el interrogatorio de Manuel Tejeda Moscoso, hermano de Elard Tejeda y también directivo de Obrainsa.

Según el auto de enjuiciamiento, declarará sobre su conocimiento del presunto acuerdo para pagar coimas al acusado Martín Vizcarra.

Por su parte, el expresidente subió un video a su cuenta de X (antes Twitter) con solo un minuto de la declaración del testigo: la parte en que indica que no hay otros testigos directos de las entregas de dinero.

“Hoy declaró el único testigo de la fiscalía sobre el caso Lomas de Ilo. Colaborador eficaz (autoreconocido como delincuente, caso Club de la Construcción, prófugo de la justicia por más de 2 años) quien asegura: no existen testigos de la supuesta entrega de dinero a mi persona”, afirmó.

Testimonio complica a Martín Vizcarra

El abogado penalista Daniel Jurado consideró que la declaración en el juicio de Elard Paul Tejeda, siendo una persona que participó en el presunto hecho delictivo, complica a la defensa de un acusado y beneficia a la acusación.

“Definitivamente, esta declaración da un respaldo importante a la tesis fiscal y va a ser una prueba de cargo fundamental a considerar por el juzgado al emitir la sentencia”, dijo a El Comercio.

“Aun si hubiese alguna contradicción o imprecisión, ya que, por experiencia sabemos que ninguna declaración es perfecta, lo medular esa la imputación concreta: el testigo ha sido enfático en que entregó un monto de dinero a un funcionario. Esa afirmación es la que probablemente será más o mejor valorada al emitir la sentencia”, declaró.

En tanto, el penalista Andy Carrión recordó que la declaración de Elard Paul Tejeda era “uno de los pilares” de la acusación contra Martín Vizcarra y consideró que su defensa legal “no logró enervar ni debilitar” esa versión en su interrogatorio al testigo.

“En el contrainterrogatorio, lo único que hizo el abogado fue afianzar la línea argumentativa del testigo de cómo se dieron los dineros, el sobre, la denominación de los billetes, cómo coordinó con el conserje. La versión que llevó él como testigo al juicio no fue debilitada. Ese es un gran inconveniente para Martín Vizcarra”.

Martín Vizcarra declara brevemente a la prensa a su salida de la segunda audiencia de su juicio. Foto: GEC / Hugo Pérez

Jurado recordó que como colaborador, Tejeda entregó documentos y otras evidencias a la fiscalía para fortalecer su versión y convencer a la justicia de que se merece beneficios. “No solo es su declaración, sino que hay otras pruebas. Si estas corroboran la versión de este testigo, es altamente probable que los jueces decidan dar por probado este hecho”.

El penalista recordó que en este tipo de casos de corrupción se trabaja principalmente con “prueba indiciaria”.

“En la sentencia se valorará si antes de la presunta entrega hubo contactos entre las partes, como reuniones o llamadas. Ese es un indicio que si bien no acredita la entrega, sí acredita un contacto previo. Si hay testigos que acreditan que hubo una reunión, que el dinero salió en un sentido, que una persona trasladó un dinero, son indicios de que la versión de la fiscalía sí fue una realidad”, exclamó.

Uno de esos indicios es el registro de llamadas, precisamente, entre Martín Vizcarra y Elard Paul Tejeda. Tal como publicó este Diario este lunes, el expresidente llamó 15 veces al empresario antes de las fechas de las presunta entregas de dinero.

Carrión coincidió en que “en los delitos clandestinos, no hay prueba directa como en la época de Montesinos, donde hubo un audio, un video”. “Lo que se hace es construir por indicios: una versión de que entregó el dinero, el cruce con las llamadas, el conserje que llevó el dinero. Esa es una evaluación global de la prueba”.

Finalmente, ambos penalistas indicaron que la fiscalía podría realizar una “prueba demostrativa”: una demostración ante los jueces para probar que la cifra de billetes para esas entregas de dinero sí pueden entrar en un sobre manila de tamaño A3.