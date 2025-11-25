Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra EN VIVO | Últimas noticias
El juzgado está integrado por Fernanda Ayasta (presidenta del tribunal y directora de debates), Giovanni Félix y Andy Rodríguez.
En la última audiencia del juicio oral, Vizcarra intervino para asegurar su inocencia y que estará presente en la lectura de la sentencia.
De acuerdo con la acusación fiscal, a cargo de Germán Juárez, y los testimonios de los testigos que declararon durante el juicio oral, Vizcarra recibió supuestos sobornos de las constructoras Obrainsa e ICCGSA para los proyectos Lomas de Ilo (S/ 1 millón) y Hospital de Moquegua (S/1.3 millones), respectivamente.
El exmandatario es acusado de recibir S/2,3 millones de dos empresas constructoras cuando fue gobernador regional de Moquegua.
El Poder Judicial, a cargo del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, anunciará este miércoles 26 de noviembre, desde las 9 a.m., su decisión frente al pedido del Ministerio Público de 15 años de prisión contra el expresidente peruano Martín Vizcarra.
“Lo que ustedes digan, lo acataré. Estoy confiado y seguro de mi inocencia, pero ustedes evaluarán todo lo actuado. Estaré aquí el día de la sentencia para acatar lo que ustedes decidan, señores magistrados”, expresó Martín Vizcarra en la audiencia previa a la lectura de sentencia por parte del Poder Judicial.