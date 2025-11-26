Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión: investigaciones de El Comercio marcaron el inicio del caso

Martín Vizcarra pasó a integrar la lista de expresidentes sentenciados por corrupción. El exmandatario fue condenado a 14 años de prisión al demostrarse que recibió sobornos por S/ 2.3 millones de dos empresas constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

La decisión fue emitida en primera instancia por el Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, que lo halló responsable del delito de cohecho. El fallo llegó tras un juicio que se extendió por un año y un mes, en el que se evaluaron testimonios, peritajes y pruebas documentales.

Desde el 2019, una serie de reportajes elaborados por la Unidad de Investigación de El Comercio reveló este caso. La indagación de periodistas de este Diario comenzó a mediados de agosto de ese año, cuando una fuente entregó información que resultó clave: una factura fechada el 12 de diciembre del 2013 por el alquiler de una avioneta –servicio costeado por la empresa Obrainsa por S/35.985– y un listado de pasajeros bolivianos que viajaron en ella. El comprobante detalló la ruta Lima – Ilo – Lima.

El equipo periodístico liderado por Graciela Villasís verificó que eran auténticos y confirmó que las personas registradas eran funcionarios de alto nivel del gobierno de Evo Morales. Encabezaba el grupo el entonces ministro de Economía, Luis Arce Catacora. Lo acompañaban Viviana Caro, titular de Planificación del Desarrollo; Jorge Manrique Arduz, ministro consejero en la embajada de Bolivia en el Perú; Edwin Rojas Ulo, viceministro de Tesoro y luego presidente del Banco Central boliviano; entre otros.

El 3 de diciembre del 2013, esa delegación visitó el puerto de Ilo, donde fue recibida por Martín Vizcarra, entonces gobernador de Moquegua. Pocos días antes de ese viaje, el 25 de noviembre del 2013, UNOPS había adjudicado al consorcio Obrainsa–Astaldi la construcción de la Línea de Conducción 1 Jaguay – Lomas de Ilo y la primera etapa del sistema de riego del proyecto Lomas de Ilo.

Con esa información confirmada, surgió una duda evidente: ¿por qué la constructora que acababa de obtener una buena pro financió el traslado de autoridades extranjeras?

Caso Hospital de Moquegua

Las investigaciones contra irregularidades en la gestión de Vizcarra alcanzaron también a la empresa ICCGSA, que obtuvo la adjudicación del hospital regional de Moquegua en el 2013.

El 5 de diciembre del 2019, El Comercio informó sobre un pago de S/ 41 millones al consorcio conformado por ICCGSA e Incot, encargado de ese hospital. Este se resolvió un día antes de que Vizcarra concluyera su gestión como gobernador regional.

5 de diciembre del 2019

El desembolso fue autorizado pese a que el proyecto no contaba con terreno asignado. Los costos del hospital pasaron de S/123 millones a más de S/270 millones, según el propio Vizcarra durante su inauguración en 2019. El contrato señaló que la obra debía terminar en 530 días, pero recién culminó seis años después.

Durante el juicio oral, la Fiscalía demostró que Vizcarra recibió un soborno de S/ 1,3 millones a cambio de que, como gobernador regional, no observe la buena pro del proyecto Hospital de Moquegua.

Caso Lomas de Ilo

El 11 de octubre del 2020, El Comercio reveló el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. Este manifestó al fiscal Germán Juárez que Obrainsa pagó S/ 1 millón a Vizcarra por la buena pro de la obra Lomas de Ilo.

11 de octubre del 2020

El entonces aspirante a colaborador detalló que el pago se realizó en dos armadas, con cheques girados a nombre del conserje de la constructora, y que hubo reuniones previas con Vizcarra en las oficinas de Obrainsa.

El 16 de octubre del 2020, El Comercio reveló que la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) contradijo las declaraciones de Martín Vizcarra sobre la licitación del proyecto Lomas de Ilo, que en el 2013 ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi.

En dos correos electrónicos enviados por la consulta de El Comercio, Unops negó que hubiese elegido al ganador o hecho el estudio de mercado y haber fijado el monto de la obra. El informe de este Diario justamente fue mencionado por la jueza Fernanda Ayasta al momento de leer la sentencia.

Informe de El Comercio publicado el 16 de octubre del 2020.

El 18 de octubre del 2020, este Diario reveló que otros tres aspirantes a colaboradores eficaces informaron al fiscal Juárez que ICCGSA e Incot pagaron S/ 1.3 millones a Vizcarra.

18 de octubre del 2020

Precisaron que el consorcio efectuó varias entregas de dinero mediante el exministro de Agricultura José Hernández.

Los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua no solo derivaron en investigaciones penales: también provocaron la caída de Martín Vizcarra en noviembre del 2020, cuando el Congreso aprobó su vacancia presidencial.