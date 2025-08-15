Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Martín Vizcarra internado en Barbadillo: el régimen, las condiciones del penal y la posibilidad de que interactúe con los otros expresidentes presos
A las 9:20 a.m. de este jueves, el penal de Barbadillo sumó por primera vez en su historia a un cuarto interno: Martín Vizcarra Cornejo. Como el resto de los reos que alberga, se trata de un exmandatario peruano. Si tener un centro penitenciario dedicado exclusivamente a expresidentes ya era una situación única en el mundo, que este rompa su propio récord de internos alcanza ribetes de realismo mágico.

