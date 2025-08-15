Martín Vizcarra internado en Barbadillo: el régimen, las condiciones del penal y la posibilidad de que interactúe con los otros expresidentes presos

Vicepresidente (2016-2018) y luego presidente del Perú (2018 y 2020), ante la renuncia a ese mismo cargo de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra cumplirá en Barbadillo su orden de cinco meses de prisión preventiva. Esto mientras se resuelve el juicio en que se piden 15 años de prisión como condena por presuntas coimas de S/ 2,3 millones de parte de constructoras ligadas a su gestión como gobernador de Moquegua.

La sentencia está prevista para fines de año o, a más tardar, enero del 2026. Por ahora, la primera audiencia del juicio con Martín Vizcarra en prisión será este martes 19 de agosto. Había una sesión programada para este mismo jueves a las 9 a.m., pero fue suspendida a solicitud de la defensa -de acuedo con fuentes de este Diario- ya que a esa ahora se estaba realizando el traslado del expresidente.

El resto de internos también fueron jefes de Estado elegidos democráticamente: Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2006-2011) y Pedro Castillo (2021-2022). Antes de ello, el primer y más duradero reo del penal fue el fallecido Alberto Fujimori (1990-2000).

Alejandro Toledo y Ollanta Humala cumplen allí sentencias de primera instancia de 20 años y 15 años, respectivamente, por el Caso Odebrecht; mientras que Pedro Castillo cumple prisión preventiva mientras se resuelve su juicio por su golpe de Estado y su posible condena de 34 años.

Periodo Internos Septiembre 2007-Julio 2017 Alberto Fujimori Julio 2017-Diciembre 2017: Alberto Fujimori y Ollanta Humala Diciembre 2017-Abril 2018 Ollanta Humala Abril 2018-Enero 2019 Sin internos Enero 2019-Diciembre 2022 Alberto Fujimori Diciembre 2022-Abril 2023 Alberto Fujimori y Pedro Castillo Abril 2023-Diciembre 2023 Alberto Fujimori, Pedro Castillo y Alejandro Toledo Diciembre 2023-Marzo 2025 Pedro Castillo y Alejandro Toledo Marzo 2025-Agosto 2025 Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala Desde agosto 2025 Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra



Antes de su traslado al penal, Martín Vizcarra pasó su primera noche detenido en una carceleta del Poder Judicial ubicada en el distrito de La Victoria. Poco antes de las 9 a.m. de este jueves, la junta calificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) definió, como se tenía previsto, que sea internado en el penal de Barbadillo junto al resto de exmandatarios procesados o sentenciados.

El INPE no detalló los motivos de la decisión, solo manifestó que respetan “sus derechos fundamentales y el estricto cumplimiento del régimen penitenciario”. Representantes de la entidad no atendieron a un pedido para declarar para esta nota. Sin embargo, según explican especialistas, las autoridades penitenciarias optan por enviar a los expresidentes a este penal para garantizar su seguridad, en atención a sus investiduras como exjefe de Estado.

Afuera del penal, ubicado en el distrito de Ate, llegó también la ‘portátil’ con sus seguidores, que coincidieron allí con los de Pedro Castillo. También acudieron el abogado del expresidente, Erwin Siccha, familiares e integrantes de su partido, Perú Primero. Una de ellos, pasada la 1 p.m., llevó tápers con comida para el primer almuerzo del exgobernador moqueguano en prisión.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, el espacio que ocupará Martín Vizcarra en el penal es nuevo, tiene un tamaño aproximado de unos 30 metros cuadrados y, como el resto de celdas de Barbadillo, cuenta con dormitorio, baño propio, un espacio a modo de sala/comedor y acceso a un patio/jardín. Sobre este, las fuentes añaden que es el mismo al que tienen acceso Pedro Castillo y Alejandro Toledo, pero distinto al de Ollanta Humala.

El régimen Barbadillo

En la puerta principal de Barbadillo, una hoja impresa y pegada detalla el horario de visitas para los internos, que pueden ser tres días a la semana. Por ejemplo, Pedro Castillo puede recibir visitas femeninas los miércoles y sábados, así como visitas masculinas los domingos.

Ollanta Humala puede recibir visitas de mujeres los jueves y sábados; mientras que las visitas de hombres, como con Pedro Castillo, son los domingos. El horario para Alejandro Toledo es distinto: puede recibir visitas masculinas los miércoles y viernes; mientras que las visitas femeninas son solo los domingos. Finalmente, los menores de edad pueden visitar a cada uno de los reos los días sábados y domingo, pero solo cada dos semanas y siempre acompañados de su padre, madre o tutor.

De ello se desprende que todos los presidentes presos en Barbadillo cumplen lo que se conoce como un “régimen cerrado ordinario”, destinado a reos de baja o mediana peligrosidad. En el caso de Martín Vizcarra, el INPE aún debe definir los detalles de su régimen carcelario, pero todo apunta a que será similar al del resto de expresidentes

“Cuando entras a un penal, se hace una evaluación sobre varias características: si (el reo) es parte de una organización criminal, si tiene cierto riesgo de fuga, si tiene antecedentes, en fin: el grado de peligrosidad”, comenta a El Comercio Leonardo Caparrós, exjefe del INPE. “No es algo matemático, pero en principio, por lo que se dice (del caso de Martín Vizcarra), estaría en un régimen cerrado ordinario. Este también tiene tres etapas, que tienen sus consecuencias en las visitas y en el tipo de encierro”.

Wilfredo Pedraza es abogado de uno de los internos del penal, el expresidente Ollanta Humala, y también fue jefe del INPE. Sobre Barbadillo, comenta que es “un penal de régimen cerrado ordinario, es decir, un penal básico en términos de seguridad interna”, pero detalla que “la clasificación finalmente es evaluada por el órgano técnico del penal sobre la base del delito por el cual están detenidos”. En el caso de Martín Vizcarra, está procesado por un delito de corrupción (cohecho pasivo propio).

“En la práctica, el régimen cerrado ordinario significa que tienen derecho a visitas de familiares y conocidos tres veces por semana, y el estándar para las visitas de abogados es de lunes a viernes”, comentó. Ese es el régimen que cumplen actualmente Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y al que también su sumaría Martín Vizcarra, a quien también se le asignarán días de visitas.

“Para reducir volumen dentro del penal, para evitar cruces, lo que ha hecho la administración es organizar y tratar de distribuir en días distintos las visitas”, agrega Pedraza. “La idea es que no se acumulen las visitas para todos en un solo día. Van a tener que, digamos, sortearlo de esa manera. Seguramente, el actual listado (de visitas) será reformulado”.

El espacio y el contacto entre los expresidentes

El penal de Barbadillo, ubicado dentro de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía, comenzó a funcionar como se le conoce hoy en septiembre del 2007, cuando Alberto Fujimori fue extraditado de Chile al Perú. Se decidió mantenerlo internado allí, primero momentáneamente y luego permanentemente, para que cumpla sus condenas por corrupción y por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

“El criterio original, para Alberto Fujimori, era que, si bien un presidente legalmente no tiene derecho a un trato especial, sí había consideraciones de seguridad por las que era mejor tenerlo en un lugar aislado, sin contacto con el resto de la población. Es ahí que se convierte la mitad del antiguo Barbadillo, que era para la justicia militar policial, en un establecimiento penal transitorio y luego definitivo”, comenta Caparrós.

Alberto Fujimori fue el único interno del penal por casi una década, hasta julio del 2017, cuando Ollanta Humala fue recluido allí para cumplir prisión preventiva por el caso de los aportes a las campañas del Partido Nacionalista. El criterio para llevarlo allí fue el mismo. “Ya habían hecho el esfuerzo, ya tenían el penal separado, simplemente habilitaron la otra mitad (del espacio del penal)”.

Las posteriores excarcelaciones de Alberto Fujimori (diciembre 2017) y Ollanta Humala (abril del 2018) dejaron el penal vacío hasta enero del 2019, cuando el primero retornó tras la anulación de su indulto. En ese lapso, se habilitaron celdas adicionales. El hoy fallecido exmandatario volvió a ser el único reo, con un espacio más reducido que el de su primera etapa, hasta diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo fue internado para cumplir prisión preventiva en su proceso por el golpe de Estado.

Alejandro Toledo se convirtió en el tercer interno del penal en abril del 2023, tras su extradición desde Estados Unidos. En diciembre de ese mismo año, Alberto Fujimori fue excarcelado nuevamente tras la restitución de su indulto, pero la población del penal volvió a ser de tres en abril pasado, cuando Ollanta Humala regresó a Barbadillo, esta vez ya con una condena por el caso de los aportes y en una celda distinta.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, Ollanta Humala ocupa hoy el espacio que antes fue de Alberto Fujmori, de aproximadamente 50 metros cuadrados y ubicado en lo que se conoce como la primera mitad o “primera parte” del penal. En tanto, las celdas de Alejandro Toledo y Pedro Castillo, en la “segunda parte”, son de unos 40 metros cuadrados.

Este año, el INPE terminó de realizar obras para ampliar la capacidad del penal y dejó habilitado un nuevo espacio, de unos 30 metros cuadrados, que es la cuarta celda del penal. Es allí donde estará Martín Vizcarra, indican las fuentes.

Cada uno de estos cuatro espacios cuenta con un dormitorio, un ambiente previo a modo de una sala/comedor y un baño propio. Las fuentes agregan que, bajo ese criterio, con el ingreso de Martín Vizcarra, el penal está por ahora al 100% de su capacidad. Esto siempre que se quiera mantener el mismo estándar de espacio e instalaciones para cada expresidente internado.

“Es pequeño, pero adecuado. Se justifica en razón a las funciones que las personas han cumplido”, comenta Wilfredo Pedraza, consultado sobre el espacio asignado al expresidente Ollanta Humala. “No es un penal, digamos, en el que se tengan grandes beneficios o temas que estén prohibidos en otros lugares: simplemente, no es un penal hacinado. En esa línea, diría que cumple un estándar adecuado”.

“No hay espacio para mucho más (internos); pero si los comienzas a meter de dos o tres en cada celda, como hacen en otros penales, sí habría. En el espacio de la celda donde estaba Fujimori, en el penal de Lurigancho debe haber diez”, comenta Caparrós. Un proyecto para ampliar el penal con un segundo piso está actualmente suspendido.

Desde el año pasado también funciona a solo metros del penal, dentro del complejo de la Dinoes, una sala de audiencias del Poder Judicial destinada para las audiencias de los expresidentes. Allí se dictó la sentencia de Alejandro Toledo y actualmente se realiza el juicio de Pedro Castillo. En teoría, las audiencias del juicio de Martín Vizcarra y su eventual sentencia también podrá realizarse allí.

¿Y hay interacciones entre los internos? “No, necesariamente, por cómo está organizado el penal. Puede ser que tengan contacto en algún momento si transitan a la enfermería, pero no tiene todos un solo patio o un lugar donde salen”, responde Wilfredo Pedraza. En ese aspecto, sin embargo, la situación de su defendido parece ser distinta a la del resto de expresidentes.

Según fuentes de este Diario, al ocupar el espacio que antes era de Alberto Fujimori, Ollanta Humala es el único con acceso al patio o jardín de la “primera parte” del penal. En tanto, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y, desde este jueves, Martín Vizcarra comparten el acceso al otro jardín, ubicado en la “segunda parte” del penal.

Las fuentes comentan que, pese a tener ese acceso al mismo espacio, Alejandro Toledo y Pedro Castillo no han tenido mayor interacción, aparentemente por diferencias personales. No obstante, a propósito de la llegada de Martín Vizcarra, indicaron que sí existe la posibilidad de que ellos tres coincidan en ese mismo espacio.

Así, la imagen de una cumbre de expresidentes peruanos en Palacio de Gobierno, una conferencia o una ceremonia política parece ser cosa del pasado. Hoy hay más posibilidades de que un encuentro de ese tipo se realice en el patio de un penal.