Martín Vizcarra es liberado y enfrentará su juicio sin ninguna restricción: cuánto falta para su sentencia, sus casos pendientes y su “agravio a todo el sistema de justicia”
Martín Vizcarra salió este jueves por la tarde del penal de Barbadillo luego de cumplir 22 días de una orden de prisión preventiva, la cual fue revocada en segunda instancia. Desde ahora, el expresidente enfrentará sin ninguna restricción judicial para salir del país o de otro tipo lo que resta de su juicio por presunta corrupción. Su sentencia llegaría en “dos o tres meses”, según estima el Ministerio Público.

