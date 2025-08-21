Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Martín Vizcarra: más de 70 llamadas en fechas claves con su principal delator y una geolocalización lo complican
José Manuel Hernández, exministro y hoy colaborador eficaz sentenciado por el Poder Judicial, continúa siendo un personaje clave en el juicio de Martín Vizcarra. El expresidente es acusado de recibir S/ 2,3 millones en coimas de constructoras que ganaron obras durante su gestión como gobernador de Moquegua.

